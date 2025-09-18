AlterPhoto – редактор, который сочетает базовые функции ретуширования с современными инструментами на основе ИИ. Программа предоставляет широкий набор функций для обработки изображений, в том числе фильтры, эффекты и гибкие панели настроек, с помощью которых можно выполнить простую коррекцию снимков или детальную обработку фотографии.

Приложение использует систему предварительного просмотра, которая показывает результат изменений в реальном времени. Что позволяет корректировать фильтры, цветовые кривые и другие параметры до их применения. Панели «Варианты» и «Слои» упрощают управление разными версиями одного изображения и дают возможность создать несколько редакций для сравнения. Поддержка ИИ позволяет увеличивать разрешения снимков, удалять или заменять фон и перекрашивать объекты.

Основные возможности AlterPhoto: