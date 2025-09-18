AlterPhoto для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:58.74 Мб
СКАЧАТЬ
AlterPhoto скриншот № 1
AlterPhoto скриншот № 2
AlterPhoto скриншот № 3
AlterPhoto скриншот № 4

AlterPhoto – редактор, который сочетает базовые функции ретуширования с современными инструментами на основе ИИ. Программа предоставляет широкий набор функций для обработки изображений, в том числе фильтры, эффекты и гибкие панели настроек, с помощью которых можно выполнить простую коррекцию снимков или детальную обработку фотографии.

Приложение использует систему предварительного просмотра, которая показывает результат изменений в реальном времени. Что позволяет корректировать фильтры, цветовые кривые и другие параметры до их применения. Панели «Варианты» и «Слои» упрощают управление разными версиями одного изображения и дают возможность создать несколько редакций для сравнения. Поддержка ИИ позволяет увеличивать разрешения снимков, удалять или заменять фон и перекрашивать объекты.

Основные возможности AlterPhoto:

  • Поддерживает обработку фотографий с помощью фильтров, эффектов и инструментов для базовой и продвинутой ретуши.
  • Использует ИИ: апскейл изображений, удаление и замена фона, перекрашивание объектов.
  • Дает возможность предварительного просмотра изменений в режиме реального времени.
  • Предоставляет панель «Варианты» для сравнения нескольких версий одного изображения.
  • Поддерживает работу со слоями для гибкой настройки и комбинирования элементов.
  • Совместим с API-моделями для расширенных функций.
  • Предлагает удобный и минималистичный интерфейс.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать КОМПАС-3D HomeКОМПАС-3D Home 18.1

Мощный инструмент для трехмерного моделирования, с помощью которого можно проектировать...

скачать Adobe PhotoshopAdobe Photoshop CC 2023 24.7

Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...

скачать CanvaCanva 1.113.0

Приложение, благодаря которому создание красивых дизайнов для работы, учебы и...

скачать КОМПАС-3DКОМПАС-3D 22.0 Home

Быстрая мощная CAD-система, которая предлагает функциональные возможности для...

скачать CorelDRAW Graphics SuiteCorelDRAW Graphics Suite X7 17.2.0.688 / X6 / X5 / Х4

CorelDRAW Graphics Suite - набор функциональных инструментов для работы с графикой, в состав которого...

скачать GIMPGIMP 3.0.4

GIMP - мощный, бесплатный графический редактор, по своим возможностям практически не...

Отзывы о программе AlterPhoto

Admin

Отзывов о программе AlterPhoto 3.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв