5.00/5 голосов - 1
Бесплатная
3.0
Windows 11, 10
Английский
AlterPhoto
Редакторы
58.74 Мб
AlterPhoto – редактор, который сочетает базовые функции ретуширования с современными инструментами на основе ИИ. Программа предоставляет широкий набор функций для обработки изображений, в том числе фильтры, эффекты и гибкие панели настроек, с помощью которых можно выполнить простую коррекцию снимков или детальную обработку фотографии.
Приложение использует систему предварительного просмотра, которая показывает результат изменений в реальном времени. Что позволяет корректировать фильтры, цветовые кривые и другие параметры до их применения. Панели «Варианты» и «Слои» упрощают управление разными версиями одного изображения и дают возможность создать несколько редакций для сравнения. Поддержка ИИ позволяет увеличивать разрешения снимков, удалять или заменять фон и перекрашивать объекты.
Основные возможности AlterPhoto:
- Поддерживает обработку фотографий с помощью фильтров, эффектов и инструментов для базовой и продвинутой ретуши.
- Использует ИИ: апскейл изображений, удаление и замена фона, перекрашивание объектов.
- Дает возможность предварительного просмотра изменений в режиме реального времени.
- Предоставляет панель «Варианты» для сравнения нескольких версий одного изображения.
- Поддерживает работу со слоями для гибкой настройки и комбинирования элементов.
- Совместим с API-моделями для расширенных функций.
- Предлагает удобный и минималистичный интерфейс.
