Stoic — приложение для ведения личного дневника и работы с психоэмоциональным состоянием. Помогает систематизировать мысли, отслеживать настроение, анализировать переживания и формировать устойчивые привычки. Программа сочетает в себе функции ежедневного планирования, инструментов самоанализа и методов психического здоровья.
С помощью программы пользователи могут начинать день с планирования задач и целей, а вечером анализировать результаты и фиксировать ключевые события. Дает возможность вести записи в текстовой форме, с фотографиями, голосовыми заметками или использовать готовые шаблоны. А также содержит тематические журналы, посвященные продуктивности, стрессу, тревожности, благодарности, отношениям, терапии или самопознанию. Кроме инструментов наблюдения, приложение предлагает набор практических инструментов для улучшения психического состояния: дыхательные упражнения, медитации, работа со снами, использование цитат и аффирмаций.
Основные возможности Stoic:
- Предлагает утренние подготовки и вечерние размышления для планирования и анализа.
- Помогает отслеживать настроение и привычки с наглядной статистикой.
- Дает возможность вести записи в разных форматах: текст, фото, аудио, видео.
- Предоставляет подсказки и журналы для развития привычки регулярного саморефлексивного письма.
- Содержит медитации с фоновыми звуками и колоколами для концентрации и расслабления.
- Предлагает дыхательные практики, направленные на снижение тревожности, улучшение сна и повышение концентрации.
- Поддерживает терапевтическиех заметки и экспорт записей для дальнейших консультаций со психологом.
- Предлагает функцию путешествия по дневнику: просмотр истории записей и изменений во времени.
- Обеспечивает поддержку сообщества и регулярное добавление новых инструментов.
