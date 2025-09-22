Stoic — приложение для ведения личного дневника и работы с психоэмоциональным состоянием. Помогает систематизировать мысли, отслеживать настроение, анализировать переживания и формировать устойчивые привычки. Программа сочетает в себе функции ежедневного планирования, инструментов самоанализа и методов психического здоровья.

С помощью программы пользователи могут начинать день с планирования задач и целей, а вечером анализировать результаты и фиксировать ключевые события. Дает возможность вести записи в текстовой форме, с фотографиями, голосовыми заметками или использовать готовые шаблоны. А также содержит тематические журналы, посвященные продуктивности, стрессу, тревожности, благодарности, отношениям, терапии или самопознанию. Кроме инструментов наблюдения, приложение предлагает набор практических инструментов для улучшения психического состояния: дыхательные упражнения, медитации, работа со снами, использование цитат и аффирмаций.

Основные возможности Stoic: