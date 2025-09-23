School Planner - Timetable для Android
School Planner — приложение для удобного планирования и структурирования школьных дел. Помогает учащимся следить за расписанием занятий, выполнением домашних заданий и готовиться к экзаменам. У программы простой интерфейс, что делает работу с ним удобной для школьников любого возраста.
Все мероприятия: уроки, контрольные работы и экзамены, отображаются в повестке дня, что позволяет легко контролировать ежедневный план. При необходимости отдельные занятия можно отменять или редактировать. Школьники могут отслеживать прогресс выполнения заданий, а таже сортировать задания по дате, предмету или приоритету. Встроенная система уведомлений гарантирует, что пользователь вовремя получит напоминание о предстоящих делах.
Основные возможности School Planner:
- Помогает создать и управлять расписанием занятий, контрольных и экзаменов.
- Отслеживает состояние домашних заданий по всем предметам (выполнено/невыполнено).
- Предлагает систему уведомлений о занятиях, экзаменах и заданиях с гибкой настройкой.
- Отображает все предстоящие мероприятия в общей повестке дня.
- Дает возможность редактировать или отменять отдельные события.
- Дает возможность сортировать задания по дате, предмету или уровню приоритета.
- Обладает интуитивным интерфейсом, доступным для школьников разных возрастов.
