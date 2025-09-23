Программы для Android » Образование » другое » School Planner - Timetable 2.71

School Planner — приложение для удобного планирования и структурирования школьных дел. Помогает учащимся следить за расписанием занятий, выполнением домашних заданий и готовиться к экзаменам. У программы простой интерфейс, что делает работу с ним удобной для школьников любого возраста.

Все мероприятия: уроки, контрольные работы и экзамены, отображаются в повестке дня, что позволяет легко контролировать ежедневный план. При необходимости отдельные занятия можно отменять или редактировать. Школьники могут отслеживать прогресс выполнения заданий, а таже сортировать задания по дате, предмету или приоритету. Встроенная система уведомлений гарантирует, что пользователь вовремя получит напоминание о предстоящих делах.

Основные возможности School Planner:

  • Помогает создать и управлять расписанием занятий, контрольных и экзаменов.
  • Отслеживает состояние домашних заданий по всем предметам (выполнено/невыполнено).
  • Предлагает систему уведомлений о занятиях, экзаменах и заданиях с гибкой настройкой.
  • Отображает все предстоящие мероприятия в общей повестке дня.
  • Дает возможность редактировать или отменять отдельные события.
  • Дает возможность сортировать задания по дате, предмету или уровню приоритета.
  • Обладает интуитивным интерфейсом, доступным для школьников разных возрастов.
