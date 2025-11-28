Smarter Every Day для Android
|Бесплатная
|20.1.3 | Сообщить о новой версии
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Английский
|Deepstash
|другое
|101.91 Мб
Smarter Every Day — приложение для систематизации знаний и быстрого получения полезной информации из книг, статей, подкастов, видео и других источников. Предлагает доступ к крупной базе идей, представленных в компактной форме. Такой формат позволяет изучать новый материал небольшими порциями и формировать собственную подборку содержательных заметок для дальнейшей работы. Также доступен функционал, с помощью которого можно легко поделиться со знакомыми и друзьями через социальные платформы.
Программа отображает данные в виде коротких карточек-идей, что делает процесс восприятия максимально удобным. Пользователь может изучать предложенные материалы, добавлять собственные записи, структурировать собранную информацию по темам и формировать персональную библиотеку знаний. Deepstash адаптирует ленту под интересы человека, регулярно обновляет рекомендации и подбирает актуальный контент.
Основные возможности Smarter Every Day:
- Предлагает более 200 000 карточек-заметок из разнообразных источников.
- Формирует персональную ленту с адаптацией под интересы пользователя.
- Помогает хранить карточки в профиле и создавать тематические подборки.
- Обеспечивает поиск и фильтрацию сохранённых идей и ежедневные обновления.
- Дает возможность добавлять собственные заметки по материалам книг, статей, подкастов и т. д.
- Быстро отображает источник каждой идеи, истории, совета, навыка и полезной рекомендации.
- Предоставляет возможность делиться карточками через социальные сети и мессенджеры.
