Smarter Every Day — приложение для систематизации знаний и быстрого получения полезной информации из книг, статей, подкастов, видео и других источников. Предлагает доступ к крупной базе идей, представленных в компактной форме. Такой формат позволяет изучать новый материал небольшими порциями и формировать собственную подборку содержательных заметок для дальнейшей работы. Также доступен функционал, с помощью которого можно легко поделиться со знакомыми и друзьями через социальные платформы.

Программа отображает данные в виде коротких карточек-идей, что делает процесс восприятия максимально удобным. Пользователь может изучать предложенные материалы, добавлять собственные записи, структурировать собранную информацию по темам и формировать персональную библиотеку знаний. Deepstash адаптирует ленту под интересы человека, регулярно обновляет рекомендации и подбирает актуальный контент.

Основные возможности Smarter Every Day: