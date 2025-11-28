Smarter Every Day для Android

Smarter Every Day — приложение для систематизации знаний и быстрого получения полезной информации из книг, статей, подкастов, видео и других источников. Предлагает доступ к крупной базе идей, представленных в компактной форме. Такой формат позволяет изучать новый материал небольшими порциями и формировать собственную подборку содержательных заметок для дальнейшей работы. Также доступен функционал, с помощью которого можно легко поделиться со знакомыми и друзьями через социальные платформы.

Программа отображает данные в виде коротких карточек-идей, что делает процесс восприятия максимально удобным. Пользователь может изучать предложенные материалы, добавлять собственные записи, структурировать собранную информацию по темам и формировать персональную библиотеку знаний. Deepstash адаптирует ленту под интересы человека, регулярно обновляет рекомендации и подбирает актуальный контент.

Основные возможности Smarter Every Day:

  • Предлагает более 200 000 карточек-заметок из разнообразных источников.
  • Формирует персональную ленту с адаптацией под интересы пользователя.
  • Помогает хранить карточки в профиле и создавать тематические подборки. 
  • Обеспечивает поиск и фильтрацию сохранённых идей и ежедневные обновления. 
  • Дает возможность добавлять собственные заметки по материалам книг, статей, подкастов и т. д.
  • Быстро отображает источник каждой идеи, истории, совета, навыка и полезной рекомендации.
  • Предоставляет возможность делиться карточками через социальные сети и мессенджеры.
