Paleontologas — образовательное приложение, созданное для пользователей, которые хотят изучить историю Земли, ознакомиться с эволюцией жизни и получить базовые навыки палеонтологических исследований. Приложение объединяет научно проверенный контент, интерактивные материалы и удобные инструменты для самостоятельного обучения. Информация подготовлена при участии преподавателей университетов и специалистов в области палеонтологии, что обеспечивает точность и надежность представленных данных.
Программа содержит материалы по геологическим периодам, видам древних организмов и ключевым этапам развития планеты. Контент структурирован таким образом, чтобы быть доступным как широкой аудитории, так и студентам, которым необходимы дополнительные учебные ресурсы. Пользователь может изучать карты древних ландшафтов, просматривать визуальные материалы и знакомиться с фактами об исчезнувших растениях и животных. Для закрепления знаний предусмотрена викторина с большим набором вопросов и системой отображения учебного прогресса.
Основные возможности Paleontologas:
- Предоставляет информацию о 15 геологических периодах с описанием ключевых природных процессов и событий.
- Содержит интерактивные палеокарты, которые отображают изменения земель и океанов в разные эпохи.
- Использует каталог из 174 видов древних растений и животных с краткими научными описаниями и фактами.
- Все материалы, проверены специалистами и предназначены для пользователей разных уровней подготовки.
- Отображает индикаторы прогресса обучения, доступные для каждого периода и эона.
- Предлагает обширную викторину из 539 вопросов для проверки знаний.
- Полная автономность работы, подключение к Интернету не требуется.
