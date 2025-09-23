Time Tracker – приложение для планирования задач и контроля времени, основанное на технике «Помидора». Сочетает в себе список дел и встроенный таймер, что делает его удобным инструментом для концентрации на учебе, работе или личных проектах. Программа дает возможность структурировать выполнение заданий, фиксировать прогресс и вырабатывать полезные привычки за счет регулярных циклов работы и отдыха.

Трекер поддерживает работу с простыми списками дел, дает возможность добавлять, редактировать и удалять задачи. Для каждого задания нужно задать временные интервалы, которые приложение разделит на рабочие сессии и короткие перерывы. Такой подход помогает снизить усталость, повысить продуктивность и удерживать внимание на текущем процессе. Time Tracker будет полезен для контроля индивидуальных целей, учебы и профессиональной деятельности.

Основные возможности Time Tracker: