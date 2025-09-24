Five Minute Journal для Android

Five Minute Journal — приложение для ведения дневника благодарности и ежедневных записей, основанное на принципах позитивной психологии. Помогает уделить несколько минут в день для работы с настроением, развития осознанности и укрепления привычки заботиться о психическом здоровье. Утренние и вечерние подсказки помогут легко формировать записи, а встроенные инструменты сделают процесс удобным и структурированным.

Пользователи могут использовать готовые подсказки или создавать свои собственные вопросы, добавлять заметки, отслеживать эмоциональное состояние и просматривать историю предыдущих записей. Среди дополнительных инструментов: напоминания, цитаты дня, еженедельные задания и возможность выбрать светлый и темный режим интерфейса. Все данные храняются в безопасной среде, с поддержкой пароля или Touch ID, а резервное копирование и экспорт позволяют надежно хранить и переносить записи.

Основные возможности Five Minute Journal:

  • Помогает вести дневник благодарности с утренними и вечерними подсказками.
  • Дает возможность просматривать предыдущие заметки и отслеживать личный прогресс.
  • Содержит позитивные аффирмации, цитаты дня и еженедельные задания.
  • Предлагает настраиваемые вопросы и управляемый процесс записи.
  • Использует ежедневные напоминания для формирования полезной привычки.
  • Поддерживает конфиденциальность через пароль или Touch ID.
  • Резервное копирование и экспорт в PDF, HTML, Dropbox и другие форматы.
