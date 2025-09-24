Five Minute Journal для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Intelligent Change LLC
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|77.54 Мб
|СКАЧАТЬ
Five Minute Journal — приложение для ведения дневника благодарности и ежедневных записей, основанное на принципах позитивной психологии. Помогает уделить несколько минут в день для работы с настроением, развития осознанности и укрепления привычки заботиться о психическом здоровье. Утренние и вечерние подсказки помогут легко формировать записи, а встроенные инструменты сделают процесс удобным и структурированным.
Пользователи могут использовать готовые подсказки или создавать свои собственные вопросы, добавлять заметки, отслеживать эмоциональное состояние и просматривать историю предыдущих записей. Среди дополнительных инструментов: напоминания, цитаты дня, еженедельные задания и возможность выбрать светлый и темный режим интерфейса. Все данные храняются в безопасной среде, с поддержкой пароля или Touch ID, а резервное копирование и экспорт позволяют надежно хранить и переносить записи.
Основные возможности Five Minute Journal:
- Помогает вести дневник благодарности с утренними и вечерними подсказками.
- Дает возможность просматривать предыдущие заметки и отслеживать личный прогресс.
- Содержит позитивные аффирмации, цитаты дня и еженедельные задания.
- Предлагает настраиваемые вопросы и управляемый процесс записи.
- Использует ежедневные напоминания для формирования полезной привычки.
- Поддерживает конфиденциальность через пароль или Touch ID.
- Резервное копирование и экспорт в PDF, HTML, Dropbox и другие форматы.
Flo Женский Календарь Месячных 6.3.2
Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...
Женский календарь месячных 1.2.24
Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...
Лучшее бесплатное приложение для отслеживания месячных, по версии журнала Акушерства и...
Приложение с подборкой лучших классических мелодий и звуков природы, которые помогают...
Мобильное Android-приложение от Huawei, помогающее отслеживать физическую активность на...
Удобный счётчик шагов и калорий для Android. Позволяет отслеживать уровень активности и...
Отзывы о программе Five Minute Journal
Admin
Отзывов о программе Five Minute Journal 4.1.21 пока нет, можете добавить...