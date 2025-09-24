Программы для Android » Игры » Логические » Capitals of the World 3.4.0

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Логические
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:34.26 Мб
Capitals of the World — обучающее приложение, которое помогает закрепить знания о столицах всех стран мира. В программе собраны данные о 197 суверенных государствах. Для удобства все столицы разделены по континентам и уровням сложности, что позволяет пользователям пошагово расширять свои знания в области географии. Подходит для всех, кто хочет улучшить знания, а флэш-карточки и таблица всех столиц, позволяют систематизировать материал.

Приложение предлагает несколько режимов тренировки: от простых вопросов о столицах наиболее известных государств до заданий, связанных с менее распространёнными или экзотическими странами. Дополнительно можно выбрать режим «Все столицы», который содержит список из 240 городов. Поддерживает 32 языка, что делает приложение удобным для изучения географии в международном контексте.

Основные возможности Capitals of the World:

  • Содержит справочник по 197 столицам стран мира с разделение столиц по континентам: Европа, Азия, Африка, Северная и Южная Америка, Австралия и Океания.
  • Использует разнообразные игровые режимы: угадывание по буквам, тесты с вариантами ответов, игра на время и определение столиц на карте.
  • Предлагает два обучающих режима: флэш-карточки и таблицу для поиска и повторения материала.
  • Предлагает три уровня сложности: от известных столиц до экзотических государств и территорий.
  • Поддерживает интерфейс на 32 языка, для изучения географии в международном контексте.
