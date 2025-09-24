Capitals of the World для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Andrey Solovyev
|Категория:
|Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|34.26 Мб
|СКАЧАТЬ
Capitals of the World — обучающее приложение, которое помогает закрепить знания о столицах всех стран мира. В программе собраны данные о 197 суверенных государствах. Для удобства все столицы разделены по континентам и уровням сложности, что позволяет пользователям пошагово расширять свои знания в области географии. Подходит для всех, кто хочет улучшить знания, а флэш-карточки и таблица всех столиц, позволяют систематизировать материал.
Приложение предлагает несколько режимов тренировки: от простых вопросов о столицах наиболее известных государств до заданий, связанных с менее распространёнными или экзотическими странами. Дополнительно можно выбрать режим «Все столицы», который содержит список из 240 городов. Поддерживает 32 языка, что делает приложение удобным для изучения географии в международном контексте.
Основные возможности Capitals of the World:
- Содержит справочник по 197 столицам стран мира с разделение столиц по континентам: Европа, Азия, Африка, Северная и Южная Америка, Австралия и Океания.
- Использует разнообразные игровые режимы: угадывание по буквам, тесты с вариантами ответов, игра на время и определение столиц на карте.
- Предлагает два обучающих режима: флэш-карточки и таблицу для поиска и повторения материала.
- Предлагает три уровня сложности: от известных столиц до экзотических государств и территорий.
- Поддерживает интерфейс на 32 языка, для изучения географии в международном контексте.
Длинные нарды – популярная настольная игра предложит вам сразиться с вашим «андроидом»,...
Mahjong - отличная реализация популярного пасьянса маджонг для мобильных устройств под управлением ОС Android...
Головоломка: Шарики за ролики 1.27.2
Занимательная игра, созданная по мотивам мультфильма «Головоломка». Вам нужно помочь...
Японские кроссворды Катана 20.11
Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их...
Неплохая реализация популярной головоломки Судоку, в которой игроку необходимо...
Бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое представляет...
Отзывы о программе Capitals of the World
Admin
Отзывов о программе Capitals of the World 3.4.0 пока нет, можете добавить...