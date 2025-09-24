Capitals of the World — обучающее приложение, которое помогает закрепить знания о столицах всех стран мира. В программе собраны данные о 197 суверенных государствах. Для удобства все столицы разделены по континентам и уровням сложности, что позволяет пользователям пошагово расширять свои знания в области географии. Подходит для всех, кто хочет улучшить знания, а флэш-карточки и таблица всех столиц, позволяют систематизировать материал.

Приложение предлагает несколько режимов тренировки: от простых вопросов о столицах наиболее известных государств до заданий, связанных с менее распространёнными или экзотическими странами. Дополнительно можно выбрать режим «Все столицы», который содержит список из 240 городов. Поддерживает 32 языка, что делает приложение удобным для изучения географии в международном контексте.

Основные возможности Capitals of the World: