File Walk — программа для организации и структурирования файловых данных, значительно упрощает управление каталогами и большими массивами информации. Помогает поддерживать порядок в файловой системе и быстро находить нужные элементы, предоставляет инструменты автоматической сортировки и дополнительные функции для эффективной работы с хранилищами данных.

Программа дает возможность автоматически классифицировать файлы по их форматам,создавать структуру каталогов и распределять обнаруженные элементы по соответствующим категориям. Будет особенно полезна при работе с разрозненными наборами данных, где большое количество файлов не имеет четкой системы хранения. Утилита также предоставляет базовый поиск и инструмент для выявления дубликатов, что делает процесс управления еще более удобным и гибким.

Основные возможности File Walk: