Jigsaw Puzzles Hexa для Android

ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настольные
Размер:49.11 Мб
Jigsaw Puzzles Hexa скриншот № 2
Jigsaw Puzzles Hexa скриншот № 3
Jigsaw Puzzles Hexa скриншот № 4

Jigsaw Puzzles Hexa — логическая игра, основанная на сборке мозаичных изображений из шестигранных элементов, сочетает простоту интерфейса и разнообразие головоломок, позволяет тренировать внимание, логическое мышление и зрительную память. Игра подойдет для кратковременных игровых сессий и длительных занятий, так как предлагает разные режимы и уровни сложности. В приложении предусмотрены онлайн-режимы, где можно соревноваться с другими игроками, и система достижений для повышения интереса к прохождению. 

Задача игрока состоит в том, чтобы размещать шестигранные фрагменты на игровом поле в соответствии с изображением и сформировать цельную картину. В базе доступны множество наборов: изображения животных, природных объектов, абстрактные композиции и другие варианты. Для сложных уровней предусмотрены подсказки.

Основные возможности Jigsaw Puzzles Hexa:

  • Предлагает сборку мозаичных картин из шестигранных фрагментов.
  • В базе содержит более 1000 головоломок разной тематики: животные, природа, абстрактные узоры и др.
  • Обеспечивает несколько игровых режимов, в том числе вариант без ограничения времени.
  • Предусмотрен онлайн-режим с многопользовательскими соревнованиями.
  • Содержит подсказки для прохождения сложных уровней.
  • Ежедневные пополнения базы новыми пазлами.
