Vovsoft Resource Extractor — это утилита, предназначенная для сканирования файлов в заданных директориях и извлечения встроенных ресурсов из исполняемых файлов (.exe) и библиотек динамической компоновки (.dll). Позволяет просматривать и сохранять такие элементы, как изображения, значки, курсоры, звуковые файлы, строки и другие ресурсы, содержащиеся в исследуемых объектах. Благодаря возможности целевого сканирования и фильтрации, пользователь получает полный контроль над процессом анализа и удобный способ работы с материалами разного типа.

Список основных возможностей приложения Vovsoft Resource Extractor: