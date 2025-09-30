Resource Extractor для Windows

Описание
Vovsoft Resource Extractor — это утилита, предназначенная для сканирования файлов в заданных директориях и извлечения встроенных ресурсов из исполняемых файлов (.exe) и библиотек динамической компоновки (.dll). Позволяет просматривать и сохранять такие элементы, как изображения, значки, курсоры, звуковые файлы, строки и другие ресурсы, содержащиеся в исследуемых объектах. Благодаря возможности целевого сканирования и фильтрации, пользователь получает полный контроль над процессом анализа и удобный способ работы с материалами разного типа.

Список основных возможностей приложения Vovsoft Resource Extractor:

  • Сканирование выбранных директорий с опцией включения подпапок для более глубокого анализа.
  • Настройка фильтров поиска с использованием масок (*.exe, *.dll и др.).
  • Поддержка чувствительности к регистру для точного отбора файлов.
  • Отображение подробных сведений о каждом найденном объекте: полный путь, архитектура (x86/x64), расширение, дата изменения, размер.
  • Визуальное сопровождение списка результатов с показом встроенных значков.
  • Функция расчета размера файла для получения точных данных о ресурсах.
  • Возможность пакетного извлечения всех найденных ресурсов в выбранную папку.
  • Удобный интерфейс, обеспечивающий простой доступ к основным инструментам программы.
