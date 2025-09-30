Resource Extractor для Windows
Vovsoft Resource Extractor — это утилита, предназначенная для сканирования файлов в заданных директориях и извлечения встроенных ресурсов из исполняемых файлов (.exe) и библиотек динамической компоновки (.dll). Позволяет просматривать и сохранять такие элементы, как изображения, значки, курсоры, звуковые файлы, строки и другие ресурсы, содержащиеся в исследуемых объектах. Благодаря возможности целевого сканирования и фильтрации, пользователь получает полный контроль над процессом анализа и удобный способ работы с материалами разного типа.
Список основных возможностей приложения Vovsoft Resource Extractor:
- Сканирование выбранных директорий с опцией включения подпапок для более глубокого анализа.
- Настройка фильтров поиска с использованием масок (*.exe, *.dll и др.).
- Поддержка чувствительности к регистру для точного отбора файлов.
- Отображение подробных сведений о каждом найденном объекте: полный путь, архитектура (x86/x64), расширение, дата изменения, размер.
- Визуальное сопровождение списка результатов с показом встроенных значков.
- Функция расчета размера файла для получения точных данных о ресурсах.
- Возможность пакетного извлечения всех найденных ресурсов в выбранную папку.
- Удобный интерфейс, обеспечивающий простой доступ к основным инструментам программы.
