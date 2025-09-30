Физика: Видеоуроки для Android
Физика: Видеоуроки — обучающее приложение, которое содержит полный курс школьной программы по физике для учеников с 7 по 11 класс. Материалы подготовлены опытными преподавателями и представлены в формате видеоуроков, что делает обучение последовательным и доступным, что дает возможность качественно изучить ключевые разделы физики и готовиться к экзаменам.
На платформе собраны все основные темы школьного курса: от базовых представлений о строении веществ и физических методах изучения природы до квантовой физики, электродинамики и элементов теории относительности. Для каждого раздела присутствуют: объяснения, примерамы и решение типовых задач для практического применения изученых формул и правил.
Список основных возможностей приложения Физика: Видеоуроки:
- Предлагает полный курс физики за 7–11 классы в формате видеоуроков.
- Содержит все основные разделы: механика, термодинамика, электродинамика, оптика, квантовая физика и др.
- Обеспечивает последовательное изучение разделов от базовых тем до углубленных понятий.
- Объясняет ключевые темы школьной программы с практическими примерами.
- Дает возможность решать физические задачи и формировать навыки применения формул.
- Помогает в подготовке к итоговым экзаменам и тестам.
