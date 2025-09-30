Физика: Видеоуроки — обучающее приложение, которое содержит полный курс школьной программы по физике для учеников с 7 по 11 класс. Материалы подготовлены опытными преподавателями и представлены в формате видеоуроков, что делает обучение последовательным и доступным, что дает возможность качественно изучить ключевые разделы физики и готовиться к экзаменам.

На платформе собраны все основные темы школьного курса: от базовых представлений о строении веществ и физических методах изучения природы до квантовой физики, электродинамики и элементов теории относительности. Для каждого раздела присутствуют: объяснения, примерамы и решение типовых задач для практического применения изученых формул и правил.

Список основных возможностей приложения Физика: Видеоуроки: