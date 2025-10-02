AulapG — антивирусное программное обеспечение, которое сочетает в себе функции мониторинга системы в режиме реального времени, ручного сканирования и обновления вирусных баз. Программа подходит как начинающим, так и опытным пользователям благодаря интуитивному интерфейсу и отсутствию излишне сложных настроек.

В основе системы лежат интеллектуальные алгоритмы, включая технологии машинного обучения, что позволяет своевременно выявлять как известные, так и новые угрозы. AulapG не перегружает систему и подходит даже для работы на менее производительных ПК.

Основные возможности AulapG: