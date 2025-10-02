AulapG для Windows
AulapG — антивирусное программное обеспечение, которое сочетает в себе функции мониторинга системы в режиме реального времени, ручного сканирования и обновления вирусных баз. Программа подходит как начинающим, так и опытным пользователям благодаря интуитивному интерфейсу и отсутствию излишне сложных настроек.
В основе системы лежат интеллектуальные алгоритмы, включая технологии машинного обучения, что позволяет своевременно выявлять как известные, так и новые угрозы. AulapG не перегружает систему и подходит даже для работы на менее производительных ПК.
Основные возможности AulapG:
- Мониторинг угроз в реальном времени с автоматическим обнаружением и блокировкой вирусов и вредоносных программ.
- Анализ поведения процессов для предотвращения неизвестных атак до их распространения.
- Система распознавания угроз с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.
- Минимальная нагрузка на систему.
- Простая и удобная структура интерфейса, подходящая как для новичков, так и для более опытных пользователей.
- Возможность автоматического и ручного обновления вирусных баз данных.
- Поддержка перетаскивания файлов для сканирования отдельных объектов.
- Совместимость с операционными системами Windows 10 и Windows 11, включая оптимизацию под современные обновления.
