AulapG для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 3.52/5 голосов - 31
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Антивирусы
Загрузок (сегодня/всего):7 / 92 | Статистика
Размер:25.49 Мб
AulapG скриншот № 1
AulapG скриншот № 2
AulapG скриншот № 3

AulapG — антивирусное программное обеспечение, которое сочетает в себе функции мониторинга системы в режиме реального времени, ручного сканирования и обновления вирусных баз. Программа подходит как начинающим, так и опытным пользователям благодаря интуитивному интерфейсу и отсутствию излишне сложных настроек.

В основе системы лежат интеллектуальные алгоритмы, включая технологии машинного обучения, что позволяет своевременно выявлять как известные, так и новые угрозы. AulapG не перегружает систему и подходит даже для работы на менее производительных ПК.

Основные возможности AulapG:

  • Мониторинг угроз в реальном времени с автоматическим обнаружением и блокировкой вирусов и вредоносных программ.
  • Анализ поведения процессов для предотвращения неизвестных атак до их распространения.
  • Система распознавания угроз с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.
  • Минимальная нагрузка на систему.
  • Простая и удобная структура интерфейса, подходящая как для новичков, так и для более опытных пользователей.
  • Возможность автоматического и ручного обновления вирусных баз данных.
  • Поддержка перетаскивания файлов для сканирования отдельных объектов.
  • Совместимость с операционными системами Windows 10 и Windows 11, включая оптимизацию под современные обновления.
