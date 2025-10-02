Mindset для Android
Mindset — мобильное приложение, предназначенное для тех, кто стремится развивать личную мотивацию и выстраивать полезные привычки. Программа объединяет в себе библиотеку аудио- и видеоматериалов, созданных известными спикерами, тренерами, мыслителями и публичными личностями. Пользователь получает возможность организовать личное пространство для концентрации и роста, начиная утро с мотивационных напоминаний или индивидуально настроенного будильника.
Приложение помогает сохранять дисциплину, формировать системность и отслеживать собственные результаты. Встроенные рейтинги и возможность делиться прогрессом позволяют сравнивать достижения с другими и мотивироваться за счет участия в сообществе. Дополнительно Mindset предоставляет функцию создания собственных плейлистов и прослушивания материалов офлайн, что делает его удобным инструментом для ежедневного использования.
Основные возможности Mindset:
- Более 5000 мотивационных видео и аудио с регулярным обновлением.
- Контент от известных спикеров и тренеров.
- Индивидуальный будильник с возможностью выбора речей и звуков.
- Ежедневные цитаты и виджет для главного экрана.
- Тематические плейлисты: учеба, спорт, карьера, самодисциплина, уверенность, психическое здоровье и др.
- Отслеживание личного прогресса и участие в глобальном рейтинге.
- Возможность создавать и сохранять собственные подборки материалов.
- Оффлайн-доступ к скачанному контенту.
- Настраиваемые напоминания для формирования полезных привычек.
