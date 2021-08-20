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Женский календарь месячных для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.24 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
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Размер:5,13 Мб
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Женский календарь месячных - незаменимое в повседневной жизни, удобное и функциональное приложение, с помощью которого можно легко отследить месячные, рассчитать овуляцию а также дни когда большая вероятность забеременеть.

Приложение сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит что у вас задержка. Также имеется встроенный календарь овуляции, который поможет вам забеременеть, или наоборот избежать нежелательной беременности.

Ключевые особенности программы Женский календарь месячных:

  • персональный менструальный календарь, где будут обозначены месячные;
  • возможность легко узнать когда именно наступят следующие месячные;
  • отслеживание дней когда велика вероятность забеременеть используя календарь овуляции, где обозначены плодородные (фертильные) дни и овуляция;
  • добавление заметок с информацией о визитах к врачу, симптомами во время месячных, таблетками которые необходимо принимать и т.д.
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