Женский календарь месячных - незаменимое в повседневной жизни, удобное и функциональное приложение, с помощью которого можно легко отследить месячные, рассчитать овуляцию а также дни когда большая вероятность забеременеть.

Приложение сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит что у вас задержка. Также имеется встроенный календарь овуляции, который поможет вам забеременеть, или наоборот избежать нежелательной беременности.

Ключевые особенности программы Женский календарь месячных: