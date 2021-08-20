Женский календарь месячных для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.24 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Amila
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5,13 Мб
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Женский календарь месячных - незаменимое в повседневной жизни, удобное и функциональное приложение, с помощью которого можно легко отследить месячные, рассчитать овуляцию а также дни когда большая вероятность забеременеть.
Приложение сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит что у вас задержка. Также имеется встроенный календарь овуляции, который поможет вам забеременеть, или наоборот избежать нежелательной беременности.
Ключевые особенности программы Женский календарь месячных:
- персональный менструальный календарь, где будут обозначены месячные;
- возможность легко узнать когда именно наступят следующие месячные;
- отслеживание дней когда велика вероятность забеременеть используя календарь овуляции, где обозначены плодородные (фертильные) дни и овуляция;
- добавление заметок с информацией о визитах к врачу, симптомами во время месячных, таблетками которые необходимо принимать и т.д.
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