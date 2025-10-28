KineStop: Car sickness aid для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7.29 Мб
KineStop — приложение для снижения симптомов укачивания (кинетоза) во время поездок на транспорте. Помогает пользователю комфортно читать, смотреть фильмы или работать с телефоном в машине, автобусе или другом транспортном средстве без головокружения, тошноты и усталости. Программа основана на визуальном принципе синхронизации сигналов, поступающих от глаз и внутреннего уха, что дает возможность устранить несоответствие восприятия движения и стабилизировать самочувствие.

Основной принцип работы заключается в отображении искусственного горизонта на экране устройства. Этот горизонт компенсирует рассогласование между ощущениями равновесия и визуальным восприятием, благодаря чему мозг получает согласованные сигналы и перестаёт реагировать на движение как на потенциальную угрозу. Приложение не требует сложных настроек и дает возможность избежать приема медикаментов от укачивания. Для корректной работы рекомендуется разрешить запуск в фоновом режиме и отключить системные оптимизации, чтобы визуальный элемент оставался активным при использовании других приложений.

Основные возможности KineStop:

  • Помогает снизить проявление симптомов укачивания без использования лекарственных средств.
  • Отображает искусственный горизонт на экране устройства для стабилизации восприятия движения.
  • Может использоваться поверх любых приложении (видеоплееры, электронные книги и др.).
  • Безопасен: отсутствуют побочные эффекты, такие как сонливость.
  • Подходит для применения как для взрослых, так и для детей.
  • Гарантирует минимальное энергопотребление при активной работе.
