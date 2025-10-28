KineStop — приложение для снижения симптомов укачивания (кинетоза) во время поездок на транспорте. Помогает пользователю комфортно читать, смотреть фильмы или работать с телефоном в машине, автобусе или другом транспортном средстве без головокружения, тошноты и усталости. Программа основана на визуальном принципе синхронизации сигналов, поступающих от глаз и внутреннего уха, что дает возможность устранить несоответствие восприятия движения и стабилизировать самочувствие.

Основной принцип работы заключается в отображении искусственного горизонта на экране устройства. Этот горизонт компенсирует рассогласование между ощущениями равновесия и визуальным восприятием, благодаря чему мозг получает согласованные сигналы и перестаёт реагировать на движение как на потенциальную угрозу. Приложение не требует сложных настроек и дает возможность избежать приема медикаментов от укачивания. Для корректной работы рекомендуется разрешить запуск в фоновом режиме и отключить системные оптимизации, чтобы визуальный элемент оставался активным при использовании других приложений.

Основные возможности KineStop: