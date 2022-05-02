Sweatcoin для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|95.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sweatco Ltd
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|34,44 Мб
Sweatcoin - трекер шагов и физической активности, который превращает ваши шаги в валюту, которую вы можете потратить на гаджеты, спорт и фитнес, услуги и пр. Независимо от того, хотите ли вы приобрести хорошую физическую форме, похудеть или просто держать себя в тонусе, Sweatcoin - это идеальное приложение, чтобы оставаться здоровым.
Программу можно использовать на любых совместимых устройствах, включая смартфоны и умные часы.
Особенности Sweatcoin:
- Приложение работает в фоне, не тратя заряд аккумулятора, чтобы подсчитать ваши шаги.
- Наличие эксклюзивных бесплатных предложений, призов и скидок.
- Croudfunding: Сделайте пожертвование, чтобы помочь различным благотворительным проектам.
- Sweatcoin использует свой собственный алгоритм для расчета ваших шагов. Это означает, что, в отличие от других приложений, мы не отслеживаем ваше местоположение, и нам не нужно передавать какую -либо информацию третьим лицам.
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Admin
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