Sweatcoin для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:95.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:34,44 Мб
Sweatcoin скриншот № 1
Sweatcoin скриншот № 2
Sweatcoin скриншот № 3
Sweatcoin скриншот № 4

Sweatcoin - трекер шагов и физической активности, который превращает ваши шаги в валюту, которую вы можете потратить на гаджеты, спорт и фитнес, услуги и пр. Независимо от того, хотите ли вы приобрести хорошую физическую форме, похудеть или просто держать себя в тонусе, Sweatcoin - это идеальное приложение, чтобы оставаться здоровым.

Программу можно использовать на любых совместимых устройствах, включая смартфоны и умные часы.

Особенности Sweatcoin:

  • Приложение работает в фоне, не тратя заряд аккумулятора, чтобы подсчитать ваши шаги.
  • Наличие эксклюзивных бесплатных предложений, призов и скидок.
  • Croudfunding: Сделайте пожертвование, чтобы помочь различным благотворительным проектам.
  • Sweatcoin использует свой собственный алгоритм для расчета ваших шагов. Это означает, что, в отличие от других приложений, мы не отслеживаем ваше местоположение, и нам не нужно передавать какую -либо информацию третьим лицам.
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать Flo Женский Календарь МесячныхFlo Женский Календарь Месячных 6.3.2

Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...

скачать Справочник заболеванийСправочник заболеваний 2.0.6

Справочник заболеваний – подробное описание большого количества заболеваний, включая...

скачать Water Drink ReminderWater Drink Reminder 4.310.251

Вы употребляете достаточно воды, или же забываете регулярно пить воду? Благодаря...

скачать Калькулятор беременностиКалькулятор беременности 1.92

Калькулятор беременности – позволяет отслеживать весь цикл беременности от зачатия до...

скачать Фильтр синего светаФильтр синего света 2.7.9

Фильтр синего света – известный факт, что синее свечение экрана мобильного устройства...

скачать Таймер ТабатаТаймер Табата 2.1.6

Таймер Табата – методика Идзуми Табата позволяет улучшить физические показатели...

Отзывы о программе Sweatcoin

Admin

Отзывов о программе Sweatcoin 95.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв