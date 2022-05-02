Sweatcoin - трекер шагов и физической активности, который превращает ваши шаги в валюту, которую вы можете потратить на гаджеты, спорт и фитнес, услуги и пр. Независимо от того, хотите ли вы приобрести хорошую физическую форме, похудеть или просто держать себя в тонусе, Sweatcoin - это идеальное приложение, чтобы оставаться здоровым.

Программу можно использовать на любых совместимых устройствах, включая смартфоны и умные часы.

Особенности Sweatcoin: