Анатомия человека для Android
|Оценка:
|3.88/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Видеоуроки
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|9 / 10 | Статистика
|Размер:
|9.05 Мб
|СКАЧАТЬ
Анатомия человека — приложение для учеников, которые готовяться к сдаче экзаменов по биологии в формате ОГЭ и ЕГЭ. Содержит подборку видеоуроков для систематизации знаний, повторения ключевых тем школьной программы и закрепления материала. Помогает ученикам самостоятельно готовиться к экзаменам и восполнять пробелы в знаниях по конкретным разделам предмета. Также программу будет полезна учителям, чтобы подготовитть дополнительные материалы к занятиям, организовывать проверку знаний и использовать видеоматериалы для объяснения отдельных тем.
Приложение содержит обучающие материалы по основным разделам школьного курса биологии с 5 по 11 классы: классификация организмов, ботаника, зоология, анатомия человека, цитология, генетика и основы эволюции. Такой подход помогает изучать материал постепенно и последовательно, начиная с базовых понятий и заканчивая более сложными темами старших классов.
Список основных возможностей приложения Анатомия человека:
- Содержит видеоуроки по основным разделам биологии для 5–11 классов.
- Помогает самостоятельно подготовиться к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ по биологии.
- Предлагает удобное повторение ключевых тем для подготовки к итоговой аттестации.
- Предлагает темы: классификация организмов, ботаника, зоология, анатомия, цитология, генетика, эволюция.
- Дает возможность систематизировать знания и закрепить изученный материал.
- Будет полезна учителями в качестве дополнительного учебного инструмента.
- Может применяться для проверки знаний и организации дополнительных занятий.
School Planner - Timetable 2.71
Приложение для организации учебного процесса, позволяет управлять расписанием,...
Полезное приложение для учащихся школ и их родителей, с помощью которого можно...
Приложение для организации времени и задач, основанное на методике Помидора. Объединяет...
Учебное приложение с видеоматериалами по биологии 5–11 классов. Охватывает все темы...
Википедия 2.7.50550-r-2025-09-22
Википедия – свободная энциклопедия под Android предоставляет быстрый доступ к информации и...
Огромная база правильно решенных ответов к абсолютно каждому школьному учебнику, которые...
Отзывы о программе Анатомия человека
Admin
Отзывов о программе Анатомия человека 2.3 пока нет, можете добавить...