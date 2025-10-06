Программы для Android » Образование » другое » Анатомия человека 2.3

Анатомия человека для Android

Анатомия человека — приложение для учеников, которые готовяться к сдаче экзаменов по биологии в формате ОГЭ и ЕГЭ. Содержит подборку видеоуроков для систематизации знаний, повторения ключевых тем школьной программы и закрепления материала. Помогает ученикам самостоятельно готовиться к экзаменам и восполнять пробелы в знаниях по конкретным разделам предмета. Также программу будет полезна учителям, чтобы подготовитть дополнительные материалы к занятиям, организовывать проверку знаний и использовать видеоматериалы для объяснения отдельных тем. 

Приложение содержит обучающие материалы по основным разделам школьного курса биологии с 5 по 11 классы: классификация организмов, ботаника, зоология, анатомия человека, цитология, генетика и основы эволюции. Такой подход помогает изучать материал постепенно и последовательно, начиная с базовых понятий и заканчивая более сложными темами старших классов.

Список основных возможностей приложения Анатомия человека:

  • Содержит видеоуроки по основным разделам биологии для 5–11 классов.
  • Помогает самостоятельно подготовиться к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ по биологии.
  • Предлагает удобное повторение ключевых тем для подготовки к итоговой аттестации.
  • Предлагает темы: классификация организмов, ботаника, зоология, анатомия, цитология, генетика, эволюция.
  • Дает возможность систематизировать знания и закрепить изученный материал.
  • Будет полезна учителями в качестве дополнительного учебного инструмента.
  • Может применяться для проверки знаний и организации дополнительных занятий.
