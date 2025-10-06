Анатомия человека — приложение для учеников, которые готовяться к сдаче экзаменов по биологии в формате ОГЭ и ЕГЭ. Содержит подборку видеоуроков для систематизации знаний, повторения ключевых тем школьной программы и закрепления материала. Помогает ученикам самостоятельно готовиться к экзаменам и восполнять пробелы в знаниях по конкретным разделам предмета. Также программу будет полезна учителям, чтобы подготовитть дополнительные материалы к занятиям, организовывать проверку знаний и использовать видеоматериалы для объяснения отдельных тем.

Приложение содержит обучающие материалы по основным разделам школьного курса биологии с 5 по 11 классы: классификация организмов, ботаника, зоология, анатомия человека, цитология, генетика и основы эволюции. Такой подход помогает изучать материал постепенно и последовательно, начиная с базовых понятий и заканчивая более сложными темами старших классов.

Список основных возможностей приложения Анатомия человека: