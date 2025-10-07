Программы для Android » Образование » Языки » Учим польский язык 1.1.45

Учим польский язык для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.45 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:56.46 Мб
СКАЧАТЬ
Учим польский язык скриншот № 1
Учим польский язык скриншот № 2
Учим польский язык скриншот № 3
Учим польский язык скриншот № 4

Учим польский язык — приложение для изучения польского языка, помогает расширить словарный запас с помощью практических упражнений и эффективных методик запоминания. Программа будет полезна начинающим пользователям и тем, кто уже имеет базовые знания, так как предоставляет удобные инструменты для добавления, систематизации и повторения новых слов, а также интерактивные задания для закрепления грамматики и правильного использования глаголов.

Пользователи могут создавать собственный словарь, добавлять слова вручную или с помощью голосового поиска. Для каждого добавленного слова создается отдельная карточка, которая содержит перевод, правильное произношение, примеры употребления и возможные формы склонения или спряжения. В уроках особое внимание уделяется изучению глаголов и их правильному употреблению. Для этого предусмотрены специальные упражнения с аудиосопровождением, что помогает не только читать и писать, но и воспринимать польскую речь на слух. 

Список основных возможностей приложения Учим польский язык:

  • Содержит упражнения с аудиосопровождением для тренировки правильного произношения и восприятия речи.
  • Позволяет создавать персональный словарь с возможностью добавлять слов вручную или через голосовой поиск.
  • Предлагает ежедневные короткие занятия для постепенного расширения словарного запаса.
  • Содержит интерактивные карточки слов с переводом, примерами употребления и произношением.
  • Дает возможность формировать индивидуальные группы слов под конкретным тематикам.
  • Отображает варианты спряжения глаголов и других грамматических форм.
  • Адаптировано под разный уровень владения польским языком – от начинающих до продолжающих.
ТОП-сегодня раздела "Языки"
 

скачать Hey JapanHey Japan 3.0.6

Приложение для самостоятельного изучения японского языка, предлагает обучение чтению,...

скачать DuolingoDuolingo 6.47.6

Duolingo – приложение для изучения иностранных языков, включая английский, испанский,...

скачать Словари ABBYY LingvoСловари ABBYY Lingvo 4.15.3

Словари ABBYY Lingvo – приложение с поддержкой офлайн-режима переведет слова и фразы с 20...

скачать HeyKoreaHeyKorea 2.3.94

Приложение для изучения корейского языка. Подходит для начинающих и продолжающих...

скачать Учим польский языкУчим польский язык 1.1.45

Приложение для изучения польского языка, помогает формировать и пополнять личный...

скачать Learn GermanLearn German 3.3.2

Удобное приложение для изучения немецкого языка, более 5000 фраз для повседневных ситуаций....

Отзывы о программе Учим польский язык

Admin

Отзывов о программе Учим польский язык 1.1.45 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв