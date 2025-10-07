Учим польский язык — приложение для изучения польского языка, помогает расширить словарный запас с помощью практических упражнений и эффективных методик запоминания. Программа будет полезна начинающим пользователям и тем, кто уже имеет базовые знания, так как предоставляет удобные инструменты для добавления, систематизации и повторения новых слов, а также интерактивные задания для закрепления грамматики и правильного использования глаголов.

Пользователи могут создавать собственный словарь, добавлять слова вручную или с помощью голосового поиска. Для каждого добавленного слова создается отдельная карточка, которая содержит перевод, правильное произношение, примеры употребления и возможные формы склонения или спряжения. В уроках особое внимание уделяется изучению глаголов и их правильному употреблению. Для этого предусмотрены специальные упражнения с аудиосопровождением, что помогает не только читать и писать, но и воспринимать польскую речь на слух.

Список основных возможностей приложения Учим польский язык: