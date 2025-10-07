Учим польский язык для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.45 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Dmitry Kozin PL
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|56.46 Мб
Учим польский язык — приложение для изучения польского языка, помогает расширить словарный запас с помощью практических упражнений и эффективных методик запоминания. Программа будет полезна начинающим пользователям и тем, кто уже имеет базовые знания, так как предоставляет удобные инструменты для добавления, систематизации и повторения новых слов, а также интерактивные задания для закрепления грамматики и правильного использования глаголов.
Пользователи могут создавать собственный словарь, добавлять слова вручную или с помощью голосового поиска. Для каждого добавленного слова создается отдельная карточка, которая содержит перевод, правильное произношение, примеры употребления и возможные формы склонения или спряжения. В уроках особое внимание уделяется изучению глаголов и их правильному употреблению. Для этого предусмотрены специальные упражнения с аудиосопровождением, что помогает не только читать и писать, но и воспринимать польскую речь на слух.
Список основных возможностей приложения Учим польский язык:
- Содержит упражнения с аудиосопровождением для тренировки правильного произношения и восприятия речи.
- Позволяет создавать персональный словарь с возможностью добавлять слов вручную или через голосовой поиск.
- Предлагает ежедневные короткие занятия для постепенного расширения словарного запаса.
- Содержит интерактивные карточки слов с переводом, примерами употребления и произношением.
- Дает возможность формировать индивидуальные группы слов под конкретным тематикам.
- Отображает варианты спряжения глаголов и других грамматических форм.
- Адаптировано под разный уровень владения польским языком – от начинающих до продолжающих.
