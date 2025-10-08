ShutdownPerformanceView для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:1.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:59 Кб
СКАЧАТЬ
ShutdownPerformanceView скриншот № 1

ShutdownPerformanceView — приложение для ОС Windows, предназначенное для анализа и отображения данных о производительности процесса завершения работы. Программа получает необходимую информацию из системного журнала событий Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational, что позволяет более точно отслеживать работу системы при выключении.

С помощью утилиты можно детально изучать показатели, связанные с процессом завершения работы Windows. Программа отображает сведения о времени начала и окончания выключения, общей продолжительности процедуры, длительности пользовательской сессии, времени загрузки и выгрузки профилей пользователей, работе служб, а также другие параметры, которые могут быть полезны при диагностике или оптимизации системы.

ShutdownPerformanceView может использоваться как на локальном компьютере, так и для анализа данных с удалённых устройств в сети. Дополнительно предусмотрена возможность загрузки и обработки информации из внешних файлов журнала событий.

Список основных возможностей ShutdownPerformanceView:

  • отображение подробных данных о процессе завершения работы Windows;
  • получение информации из системного журнала Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational;
  • фиксация времени начала и окончания процедуры выключения;
  • определение общей продолжительности завершения работы;
  • анализ времени пользовательских сеансов и работы профилей;
  • оценка влияния служб и компонентов системы на скорость завершения работы;
  • поддержка анализа данных как на локальных, так и на удалённых компьютерах;
  • возможность загрузки сведений из внешних файлов журнала событий.
