ShutdownPerformanceView — приложение для ОС Windows, предназначенное для анализа и отображения данных о производительности процесса завершения работы. Программа получает необходимую информацию из системного журнала событий Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational, что позволяет более точно отслеживать работу системы при выключении.
С помощью утилиты можно детально изучать показатели, связанные с процессом завершения работы Windows. Программа отображает сведения о времени начала и окончания выключения, общей продолжительности процедуры, длительности пользовательской сессии, времени загрузки и выгрузки профилей пользователей, работе служб, а также другие параметры, которые могут быть полезны при диагностике или оптимизации системы.
ShutdownPerformanceView может использоваться как на локальном компьютере, так и для анализа данных с удалённых устройств в сети. Дополнительно предусмотрена возможность загрузки и обработки информации из внешних файлов журнала событий.
Список основных возможностей ShutdownPerformanceView:
- отображение подробных данных о процессе завершения работы Windows;
- получение информации из системного журнала Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational;
- фиксация времени начала и окончания процедуры выключения;
- определение общей продолжительности завершения работы;
- анализ времени пользовательских сеансов и работы профилей;
- оценка влияния служб и компонентов системы на скорость завершения работы;
- поддержка анализа данных как на локальных, так и на удалённых компьютерах;
- возможность загрузки сведений из внешних файлов журнала событий.
