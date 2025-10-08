ShutdownPerformanceView — приложение для ОС Windows, предназначенное для анализа и отображения данных о производительности процесса завершения работы. Программа получает необходимую информацию из системного журнала событий Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational, что позволяет более точно отслеживать работу системы при выключении.

С помощью утилиты можно детально изучать показатели, связанные с процессом завершения работы Windows. Программа отображает сведения о времени начала и окончания выключения, общей продолжительности процедуры, длительности пользовательской сессии, времени загрузки и выгрузки профилей пользователей, работе служб, а также другие параметры, которые могут быть полезны при диагностике или оптимизации системы.

ShutdownPerformanceView может использоваться как на локальном компьютере, так и для анализа данных с удалённых устройств в сети. Дополнительно предусмотрена возможность загрузки и обработки информации из внешних файлов журнала событий.

Список основных возможностей ShutdownPerformanceView: