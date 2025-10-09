JMMG Text File Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.60 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Jochen Moschko
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|451 Кб
JMMG Text File Editor — это приложение, предназначенное для работы с текстовыми файлами в кодировках ANSI и UTF-8. Программа выполняет роль простого редактора, позволяя открывать и изменять не только обычные текстовые документы, но и скрипты, файлы конфигураций и некоторые текстовые базы данных. Основной акцент сделан на удобство и скорость редактирования, поэтому интерфейс и функции сведены к необходимому минимуму.
В отличие от офисных пакетов, JMMG Text File Editor не поддерживает сложное форматирование и работу с изображениями. Вместо этого он оснащён инструментами для работы с текстом и кодом, такими как функции быстрой очистки содержимого, преобразование регистра текста, вставка текущей даты и времени, а также добавление специальных символов. Дополнительно редактор позволяет автоматизировать часть задач, связанных с написанием и редактированием кода, позволяя форматировать выделенные фрагменты, проверять наличие открытых скобок и использовать заготовленные "текстовые модули".
Основные возможности JMMG Text File Editor:
- Поддержка кодировок ANSI и UTF-8.
- Открытие и редактирование текстовых файлов, скриптов, конфигурационных файлов.
- Вставка текущей даты, времени и специальных символов.
- Изменение регистра текста: верхний, нижний, заглавная буква.
- Быстрая очистка текста от избыточных пробелов, пустых строк и разрывов.
- Форматирование и проверка фрагментов кода на наличие ошибок.
- Создание и использование текстовых модулей для ускорения работы.
- Минималистичный интерфейс.
