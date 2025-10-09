JMMG Text File Editor для Windows

JMMG Text File Editor — это приложение, предназначенное для работы с текстовыми файлами в кодировках ANSI и UTF-8. Программа выполняет роль простого редактора, позволяя открывать и изменять не только обычные текстовые документы, но и скрипты, файлы конфигураций и некоторые текстовые базы данных. Основной акцент сделан на удобство и скорость редактирования, поэтому интерфейс и функции сведены к необходимому минимуму.

В отличие от офисных пакетов, JMMG Text File Editor не поддерживает сложное форматирование и работу с изображениями. Вместо этого он оснащён инструментами для работы с текстом и кодом, такими как функции быстрой очистки содержимого, преобразование регистра текста, вставка текущей даты и времени, а также добавление специальных символов. Дополнительно редактор позволяет автоматизировать часть задач, связанных с написанием и редактированием кода, позволяя форматировать выделенные фрагменты, проверять наличие открытых скобок и использовать заготовленные "текстовые модули".

Основные возможности JMMG Text File Editor:

  • Поддержка кодировок ANSI и UTF-8.
  • Открытие и редактирование текстовых файлов, скриптов, конфигурационных файлов.
  • Вставка текущей даты, времени и специальных символов.
  • Изменение регистра текста: верхний, нижний, заглавная буква.
  • Быстрая очистка текста от избыточных пробелов, пустых строк и разрывов.
  • Форматирование и проверка фрагментов кода на наличие ошибок.
  • Создание и использование текстовых модулей для ускорения работы.
  • Минималистичный интерфейс.
