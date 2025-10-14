Readle — приложение для изучения иностранных языков с помощью реальных новостей и историй. Программа предназначена для пользователей уровней A1–B2 по шкале CEFR и предлагает контент, адаптированный под: английский, французский, немецкий, испанский, японский и китайский. Содержит инструменты, которые развивают чтение, аудирование и комплексное развитие языковых навыков. Подходит как для самостоятельного изучения языка и практики в рамках подготовки к международным экзаменам.

Для обучения используется метод погружения, который считается одним из наиболее эффективных способов освоения иностранного языка. Каждая статья или история сопровождается аудиозаписью, переводом, грамматическими пояснениями и набором карточек для закрепления новых слов. Пользователь может изучать материал в собственном темпе, проверять понимание текста с помощью тестов и отслеживать прогресс. Все тексты подбираются языковыми экспертами, чтобы соответствовать уровню сложности и интересам пользователя.

Список основных возможностей Readle: