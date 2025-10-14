Программы для Android » Образование » Языки » Readle: Learn Languages Daily 3.7.1

Readle — приложение для изучения иностранных языков с помощью реальных новостей и историй. Программа предназначена для пользователей уровней A1–B2 по шкале CEFR и предлагает контент, адаптированный под: английский, французский, немецкий, испанский, японский и китайский. Содержит инструменты, которые развивают  чтение, аудирование и комплексное развитие языковых навыков. Подходит как для самостоятельного изучения языка и практики в рамках подготовки к международным экзаменам.

Для обучения используется метод погружения, который считается одним из наиболее эффективных способов освоения иностранного языка. Каждая статья или история сопровождается аудиозаписью, переводом, грамматическими пояснениями и набором карточек для закрепления новых слов. Пользователь может изучать материал в собственном темпе, проверять понимание текста с помощью тестов и отслеживать прогресс. Все тексты подбираются языковыми экспертами, чтобы соответствовать уровню сложности и интересам пользователя.

Список основных возможностей Readle:

  • Предлагает контент на основе реальных новостей и историй, адаптированных под уровни A1–B2.
  • Содержит обширную библиотеку с большим выбором тем и ежедневными обновлениями.
  • Помогает в подготовке к экзаменам TOEFL, IELTS, DELE, DELF, Goethe Zertifikat и другим.
  • Использует метод погружения для естественного освоения языка.
  • Тексты озвучены носителями языка, чтобы обеспечить качественное аудирование и произношение.
  • Содержит встроенный словарь с мгновенным переводом и объяснением слов.
  • Предлагает грамматические подсказки в каждом уроке для практического закрепления правил.
  • Содержит систему флеш-карт и повторений для эффективного запоминания новых слов.
