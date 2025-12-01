ENGO для Android

ENGO — приложение для самостоятельного изучения английского языка для пользователей с разным уровнем подготовки. Объединяет набор инструментов для развития навыков чтения, аудирования, письма, говорения и закрепления словарного запаса. Упрощает обучение и делает его доступным за счёт коротких уроков, адаптированных материалов и возможности контролировать собственный прогресс.

Платформа предлагает структурированную систему коротких учебных блоков, в которых собраны интерактивные задания, видеоматериалы, тесты и упражнения для отработки ключевых языковых навыков. В качестве дополнительного источника практики используются адаптированные тексты и фрагменты медиаконтента. Приложение обеспечивает удобный процесс обучения для начинающих пользователей и для тех, кто уже владеет основами и хочет постепенно улучшать результаты.

ENGO обеспечивает изучение языка через чтение упрощённых книг, просмотр коротких видеосцен с субтитрами и выполнение упражнений по произношению. Для расширения словарного запаса применяется система повторения с интервалами, которая помогает запомнить слова и выражения, которые чаще всего забываются. Пользователь может отслеживать динамику обучения в виде графиков и статистики по различным разделам. Приложение также поддерживает офлайн-доступ, чтобы можно было проходить занятия без подключения к сети.

Основные возможности ENGO:

  • Предлагает адаптивную систему с обучающими блоками для разных уровней подготовки.
  • Обеспечивает практику аудирования с помощью фрагментов фильмов и сериалов с субтитрами на английском и родном языке.
  • Предоставляет упражнения по произношению с возможностью сравнить собственную речь.
  • Использует чтение адаптированных книг от уровня A1 до B2.
  • Поддерживает систему интервального повторения слов и иыражений.
  • Собирает статистику прогресса в виде графиков и таблиц
  • Может работать в офлайн-режиме с предварительной загрузкой уроков.
