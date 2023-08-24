LingoClip для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LingoClip
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3,3 Мб
LingoClip - представляет собой увлекательное приложение, которое превращает изучение языков в захватывающий процесс. Вам необходимо выбрать песню, слушать внимательно и заполнять пропущенные слова. Это не только поможет вам развивать навыки аудирования, но и обогатит ваш словарный запас новыми словами и фразами, а также улучшит понимание текстов и грамматику.
Основные функции LingoClip:
- Различные режимы: Выбирайте между режимами "Выбор" и "Ввод текста". Вы можете настроить уровень сложности под свои знания или погрузиться в режим караоке с текстом песни.
- Двуязычный словарь: Просто нажмите и удерживайте слово или фразу, чтобы узнать их значение или перевести на свой родной язык.
- Ежедневно играйте, чтобы разблокировать новые уровни с песнями и достижениями.
- Расширение словаря: Чем больше играете, тем больше слов и фраз понимаете, повышая свой уровень владения языком.
- Соревнования и друзья: Соревнуйтесь с пользователями со всего мира и устраивайте закрытые конкурсы для друзей.
- Отслеживание успехов: Ведите историю выполненных заданий, чтобы оценить свой прогресс.
С музыкой учиться языкам становится естественным и веселым. Вы сможете не только улучшить аудирование, но и развить лучшее понимание интонаций и акцентов, что сделает вашу речь более гибкой и естественной. Кроме того, LingoClip предлагает вам широкий выбор жанров, включая фрагменты из фильмов, сериалов и телепередач.
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