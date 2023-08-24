LingoClip для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3,3 Мб
LingoClip скриншот № 2
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LingoClip скриншот № 4

LingoClip - представляет собой увлекательное приложение, которое превращает изучение языков в захватывающий процесс. Вам необходимо выбрать песню, слушать внимательно и заполнять пропущенные слова. Это не только поможет вам развивать навыки аудирования, но и обогатит ваш словарный запас новыми словами и фразами, а также улучшит понимание текстов и грамматику.

Основные функции LingoClip:

  • Различные режимы: Выбирайте между режимами "Выбор" и "Ввод текста". Вы можете настроить уровень сложности под свои знания или погрузиться в режим караоке с текстом песни.
  • Двуязычный словарь: Просто нажмите и удерживайте слово или фразу, чтобы узнать их значение или перевести на свой родной язык.
  • Ежедневно играйте, чтобы разблокировать новые уровни с песнями и достижениями.
  • Расширение словаря: Чем больше играете, тем больше слов и фраз понимаете, повышая свой уровень владения языком.
  • Соревнования и друзья: Соревнуйтесь с пользователями со всего мира и устраивайте закрытые конкурсы для друзей.
  • Отслеживание успехов: Ведите историю выполненных заданий, чтобы оценить свой прогресс.

С музыкой учиться языкам становится естественным и веселым. Вы сможете не только улучшить аудирование, но и развить лучшее понимание интонаций и акцентов, что сделает вашу речь более гибкой и естественной. Кроме того, LingoClip предлагает вам широкий выбор жанров, включая фрагменты из фильмов, сериалов и телепередач.

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