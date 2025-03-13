GeoGebra CAS Calculator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.876.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|International GeoGebra Institute
|Категория:
|Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|39.97 Мб
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GeoGebra - специализированный инструмент для изучения математики и естественных наук. Помогает быстро строить графики функций, решать уравнения и находить математические характеристики, исследовать функции и их преобразования, работать с полярными и параметрическими кривыми, находить корни и экстремумы. В приложении предусмотрена функция совместной роботы, с помощью которой можно делиться своими результатами с другими пользователями, например, учителями.
Основные возможности GeoGebra:
- Возможность строить графики функций, полярных и параметрических кривых.
- Вычисление корней, минимумов, максимумов, точек пересечения, производных и интегралов.
- Функция сохранения своих результатов и возможность делиться ими с другими пользователями.
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