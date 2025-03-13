GeoGebra - специализированный инструмент для изучения математики и естественных наук. Помогает быстро строить графики функций, решать уравнения и находить математические характеристики, исследовать функции и их преобразования, работать с полярными и параметрическими кривыми, находить корни и экстремумы. В приложении предусмотрена функция совместной роботы, с помощью которой можно делиться своими результатами с другими пользователями, например, учителями.

Основные возможности GeoGebra: