GeoGebra CAS Calculator для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.876.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Математика
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:39.97 Мб
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GeoGebra - специализированный инструмент для изучения математики и естественных наук. Помогает быстро строить графики функций, решать уравнения и находить математические характеристики, исследовать функции и их преобразования, работать с полярными и параметрическими кривыми, находить корни и экстремумы. В приложении предусмотрена функция совместной роботы, с помощью которой можно делиться своими результатами с другими пользователями, например, учителями.

Основные возможности GeoGebra:

  • Возможность строить графики функций, полярных и параметрических кривых.
  • Вычисление корней, минимумов, максимумов, точек пересечения, производных и интегралов.
  • Функция сохранения своих результатов и возможность делиться ими с другими пользователями.
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