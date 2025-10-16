Программы для Android » Аудио, Звук » другое » RadioTunes: Hits, Jazz, 80s 6.2.0.12350

RadioTunes: Hits, Jazz, 80s для Android

RadioTunes: Hits, Jazz, 80s — приложение для потокового прослушивания музыки, предоставляет пользователям доступ к более чем 90 тщательно отобранным радиоканалам. Каждый канал формируется профессиональными музыкальными кураторами, специализирующимися в определенном жанре. Поэтому подборка композиций всегда придерживается качества и стиля, в соответствии с настроением слушателя.

Приложение охватывает широкий спектр музыкальных направлений: поп, рок и ретро-композиции 70-х, 80-х и 90-х годов до джаза, инструментальной музыки, романтических мелодий и международных хитов. У программы интуитивно понятный интерфейс, который дает возможность сохранять любимые станции, управлять воспроизведением с заблокированного экрана и настраивать параметры потока в зависимости от типа сети.

Основные возможности RadioTunes: Hits, Jazz, 80s:

  • Предлагает более 90 профессионально программируемых музыкальных каналов разных жанров.
  • Дает возможность управлять качеством потока при использовании Wi-Fi или мобильной сети.
  • Поддерживает фоновое воспроизведение во время работы с другими приложениями.
  • Позволяет управлять воспроизведением и просмотром текущего трека с экрана блокировки.
  • Предоставляет удобную систему выбора каналов под стиль и настроение.
  • Дает возможность сохранять избранные каналы на главном экране.
  • Использует функция таймера сна для автоматического выключения.
  • Предусматривает возможность делиться треками и каналами через социальные сети и электронную почту.
