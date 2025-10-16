RadioTunes: Hits, Jazz, 80s — приложение для потокового прослушивания музыки, предоставляет пользователям доступ к более чем 90 тщательно отобранным радиоканалам. Каждый канал формируется профессиональными музыкальными кураторами, специализирующимися в определенном жанре. Поэтому подборка композиций всегда придерживается качества и стиля, в соответствии с настроением слушателя.

Приложение охватывает широкий спектр музыкальных направлений: поп, рок и ретро-композиции 70-х, 80-х и 90-х годов до джаза, инструментальной музыки, романтических мелодий и международных хитов. У программы интуитивно понятный интерфейс, который дает возможность сохранять любимые станции, управлять воспроизведением с заблокированного экрана и настраивать параметры потока в зависимости от типа сети.

Основные возможности RadioTunes: Hits, Jazz, 80s: