Equalizer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Easyelife
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18.57 Мб
|СКАЧАТЬ
Equalizer — приложение для настройки звуковых характеристик, позволяет регулировать частоты звучания, усиливать громкость и басы, а также применять различные звуковые эффекты для более точного и удобного управления звуком. Будет полезна для прослушивания музыки, просмотра фильмов, игр и других задач, связанных с аудиоконтентом. Все настройки выполняются через понятный интерфейс, что делает эквалайзер доступным для пользователей с разным уровнем опыта.
Также предоставляет гибкие возможности управления звуком не только через готовые профили, но и обеспечивает ручную настройку. Пользователь может выбрать нужный пресет эквалайзера или самостоятельно настроить частотные диапазоны, чтобы добиться желаемого звучания. Кроме того, приложение предлагает функцию усиления громкости, регулировку уровней баса, активацию эффектов объемного звука и визуализатор аудио. Инструмент совместим со стандартными и сторонними музыкальными плеерами, наушниками, встроенными динамиками и Bluetooth-устройствами.
Основные возможности приложения Equalizer:
- Позволяет регулировать звук с помощью 5-полосного или 10-полосного эквалайзера.
- Поддерживает частотные диапазоны от низких до высоких, что обеспечивает тонкую настройку.
- Предлагает 28 встроенных пресетов для различных музыкальных жанров.
- Дает возможность создавать и сохранять собственные настройки эквалайзера.
- Обеспечивает усиление громкости с несколькими вариантами регулировки во всех типах медиа-приложений.
- Позволяет настраивать и усиливать уровень баса через наушники, динамики и Bluetooth-устройства.
- Использует функцию 3D-виртуализации для эффекта объемного звучания.
- Обеспечивает удобное управление воспроизведением музыки из интерфейса приложения.
- Предоставляет возможность добавить виджеты на главный экран для быстрого доступа.
- Отображает информацию о текущем треке и исполнителе.
Shazam – хотите все знать о звучащей рядом музыке? Запускайте приложение, нажимайте значок...
Приложение для автоматической записи и сохранения любых телефонных звонков....
Настоящее онлайн караоке для мобильных Android-устройств, в котором можно выбрать для...
Persist Volume Control - продвинутый регулятор громкости для Android-смартфонов и планшетов, который...
Бесплатное и простое в использовании приложение для мобильных Android-устройств, которое...
Слушай книги бесплатно 10.12.4
Удобное приложение для Android, которое предоставляет бесплатный доступ к коллекции из более...
Отзывы о программе Equalizer
Admin
Отзывов о программе Equalizer 2.3.7 пока нет, можете добавить...