Equalizer — приложение для настройки звуковых характеристик, позволяет регулировать частоты звучания, усиливать громкость и басы, а также применять различные звуковые эффекты для более точного и удобного управления звуком. Будет полезна для прослушивания музыки, просмотра фильмов, игр и других задач, связанных с аудиоконтентом. Все настройки выполняются через понятный интерфейс, что делает эквалайзер доступным для пользователей с разным уровнем опыта.

Также предоставляет гибкие возможности управления звуком не только через готовые профили, но и обеспечивает ручную настройку. Пользователь может выбрать нужный пресет эквалайзера или самостоятельно настроить частотные диапазоны, чтобы добиться желаемого звучания. Кроме того, приложение предлагает функцию усиления громкости, регулировку уровней баса, активацию эффектов объемного звука и визуализатор аудио. Инструмент совместим со стандартными и сторонними музыкальными плеерами, наушниками, встроенными динамиками и Bluetooth-устройствами.

Основные возможности приложения Equalizer: