RemoteDLL для Windows
RemoteDLL — компактная утилита для внедрения (injection) и выгрузки (ejection) библиотек DLL в процессы, запущенные в системе Windows. Программа не требует установки, может быть запущена с любого накопителя, в том числе с USB-флешки или внешнего диска. Будет полезна техническим специалистам, системным администраторам и разработчикам, которые проводят отладку, тестирование или анализ поведения приложений.
Пользователь может выбрать нужный метод вставки или освободить DLL при необходимости. Все действия отображаются в логах, которые можно сохранить в текстовом виде для анализа. Программа не вносит изменений в системный реестр и не оставляет следов после удаления. Отличается стабильной работой, низкой нагрузкой на ресурсы системы и высокой скоростью отклика. Даже при длительной работе она не спровоцирует сбоев или зависаний.
Основные возможности RemoteDLL:
- Позволяет внедрять (injection) и выгружать (ejection) DLL-файлы в выбранные процессы.
- Не требует установки, запускается с внешних носителей (USB, HDD и др.), не вносит изменений в системный реестр.
- Требует минимального использования системных ресурсов (низкое потребление CPU и RAM).
- Дает возможность выбирать активные процессы и назначать DLL методом перетаскивания.
- Обеспечивает высокую стабильность и быструю реакцию интерфейса.
- Не провоцирует ошибки или зависания при работе с различными версиями Windows.
- Сохраняет журнал операций в текстовый файл для последующего анализа.
