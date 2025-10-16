RemoteDLL для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.82 Мб
СКАЧАТЬ
RemoteDLL скриншот № 1
RemoteDLL скриншот № 2

RemoteDLL — компактная утилита для внедрения (injection) и выгрузки (ejection) библиотек DLL в процессы, запущенные в системе Windows. Программа не требует установки, может быть запущена с любого накопителя, в том числе с USB-флешки или внешнего диска. Будет полезна техническим специалистам, системным администраторам и разработчикам, которые проводят отладку, тестирование или анализ поведения приложений.

Пользователь может выбрать нужный метод вставки или освободить DLL при необходимости. Все действия отображаются в логах, которые можно сохранить в текстовом виде для анализа. Программа не вносит изменений в системный реестр и не оставляет следов после удаления. Отличается стабильной работой, низкой нагрузкой на ресурсы системы и высокой скоростью отклика. Даже при длительной работе она не спровоцирует сбоев или зависаний.

Основные возможности RemoteDLL:

  • Позволяет внедрять (injection) и выгружать (ejection) DLL-файлы в выбранные процессы.
  • Не требует установки, запускается с внешних носителей (USB, HDD и др.), не вносит изменений в системный реестр.
  • Требует минимального использования системных ресурсов (низкое потребление CPU и RAM).
  • Дает возможность выбирать активные процессы и назначать DLL методом перетаскивания.
  • Обеспечивает высокую стабильность и быструю реакцию интерфейса.
  • Не провоцирует ошибки или зависания при работе с различными версиями Windows.
  • Сохраняет журнал операций в текстовый файл для последующего анализа.
ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

скачать Defender ControlDefender Control 2.1

С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...

скачать MiniBinMiniBin 6.6.0.0

MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины...

скачать X-Mouse Button ControlX-Mouse Button Control 2.20.5

Небольшая бесплатная утилита, благодаря которой можно быстро и легко переназначить...

скачать Punto SwitcherPunto Switcher 4.5.0

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...

скачать TaskbarXTaskbarX 1.7.8.0

Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...

скачать DroidCam Windows ClientDroidCam Windows Client 7.1.0

Простая и удобная в использовании программа, которая позволяет использовать мобильное...

Отзывы о программе RemoteDLL

Admin

Отзывов о программе RemoteDLL 6.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв