RemoteDLL — компактная утилита для внедрения (injection) и выгрузки (ejection) библиотек DLL в процессы, запущенные в системе Windows. Программа не требует установки, может быть запущена с любого накопителя, в том числе с USB-флешки или внешнего диска. Будет полезна техническим специалистам, системным администраторам и разработчикам, которые проводят отладку, тестирование или анализ поведения приложений.

Пользователь может выбрать нужный метод вставки или освободить DLL при необходимости. Все действия отображаются в логах, которые можно сохранить в текстовом виде для анализа. Программа не вносит изменений в системный реестр и не оставляет следов после удаления. Отличается стабильной работой, низкой нагрузкой на ресурсы системы и высокой скоростью отклика. Даже при длительной работе она не спровоцирует сбоев или зависаний.

Основные возможности RemoteDLL: