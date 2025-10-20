Instant Voice Translate для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Арабский, Венгерский
|Разработчик:
|Erudite
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|13.78 Мб
|СКАЧАТЬ
Instant Voice Translate — приложение для перевода речи, текста и изображений, основанное на технологиях ИИ, обеспечивает точный перевод в реальном времени, что делает его полезным инструментом при путешествиях, деловых встречах и общении с людьми. Программа поддерживает работу с голосом, текстом и фотографиями, помогает мгновенно получать переводы слов, фраз или целых предложений.
Функция разделённого экрана дает возможность вести двуязычные диалоги, а функция замедления аудио помогает лучше воспринимать произношение и использовать приложение в процессе изучения иностранных языков. Переводчик поддерживает более 70 языков для текстового перевода и 40 языков для голосового. Интуитивно понятный интерфейс и продуманный набор функций делают приложение удобным практичным инструментом.
Список основных возможностей Instant Voice Translate:
- Поддерживает более 70 языков для текстового перевода и 40 языков для голосового.
- Предлагает естественное озвучивание переведённого текста голосами разных акцентов.
- Обеспечивает мгновенный голосовой перевод в реальном времени.
- Предоставляет функцию разделённого экрана для двуязычного общения.
- Умеет распознавать и переводить тексты на изображениях и фотографиях.
- Содержит функцию замедления воспроизведение переведённого аудио.
- Будет удобен в путешествиях, обучении и профессиональной деятельности.
- Простое управление и понятный интерфейс для пользователей любого уровня.
Readle: Learn Languages Daily 3.7.1
Приложение для изучения иностранных языков через реальные новости и короткие истории....
Duolingo – приложение для изучения иностранных языков, включая английский, испанский,...
С помощью iTranslate вы сможете переводить текст или веб-сайты, прослушивать переведенные...
Словари ABBYY Lingvo – приложение с поддержкой офлайн-режима переведет слова и фразы с 20...
Незаменимое приложение для тех, кто учит английский язык. Слова повторяются по кривой...
Приложение для самостоятельного изучения японского языка, предлагает обучение чтению,...
Отзывы о программе Instant Voice Translate
Admin
Отзывов о программе Instant Voice Translate 12.0.0 пока нет, можете добавить...