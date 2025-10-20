Программы для Android » Образование » Языки » Instant Voice Translate 12.0.0

Instant Voice Translate для Android

Описание
Отзывы
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Арабский, Венгерский
Разработчик:
Категория:Языки
Размер:13.78 Мб
Instant Voice Translate — приложение для перевода речи, текста и изображений, основанное на технологиях ИИ, обеспечивает точный перевод в реальном времени, что делает его полезным инструментом при путешествиях, деловых встречах и общении с людьми. Программа поддерживает работу с голосом, текстом и фотографиями, помогает мгновенно получать переводы слов, фраз или целых предложений.

Функция разделённого экрана дает возможность вести двуязычные диалоги, а функция замедления аудио помогает лучше воспринимать произношение и использовать приложение в процессе изучения иностранных языков. Переводчик поддерживает более 70 языков для текстового перевода и 40 языков для голосового. Интуитивно понятный интерфейс и продуманный набор функций делают приложение удобным практичным инструментом.

Список основных возможностей Instant Voice Translate:

  • Поддерживает более 70 языков для текстового перевода и 40 языков для голосового.
  • Предлагает естественное озвучивание переведённого текста голосами разных акцентов.
  • Обеспечивает мгновенный голосовой перевод в реальном времени.
  • Предоставляет функцию разделённого экрана для двуязычного общения.
  • Умеет распознавать и переводить тексты на изображениях и фотографиях.
  • Содержит функцию замедления воспроизведение переведённого аудио.
  • Будет удобен в путешествиях, обучении и профессиональной деятельности.
  • Простое управление и понятный интерфейс для пользователей любого уровня.
