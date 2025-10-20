Instant Voice Translate — приложение для перевода речи, текста и изображений, основанное на технологиях ИИ, обеспечивает точный перевод в реальном времени, что делает его полезным инструментом при путешествиях, деловых встречах и общении с людьми. Программа поддерживает работу с голосом, текстом и фотографиями, помогает мгновенно получать переводы слов, фраз или целых предложений.

Функция разделённого экрана дает возможность вести двуязычные диалоги, а функция замедления аудио помогает лучше воспринимать произношение и использовать приложение в процессе изучения иностранных языков. Переводчик поддерживает более 70 языков для текстового перевода и 40 языков для голосового. Интуитивно понятный интерфейс и продуманный набор функций делают приложение удобным практичным инструментом.

Список основных возможностей Instant Voice Translate: