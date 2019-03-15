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Английские диалоги CanTalk для Android

Английские диалоги CanTalk 1.7.1 для Android

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Описание Английские диалоги CanTalk 1.7.1 для AndroidОписание   Скачать Английские диалоги CanTalk 1.7.1 для AndroidСКАЧАТЬ (3,92 Мб) Скриншоты Английские диалоги CanTalk 1.7.1 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Английские диалоги CanTalk 1.7.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Английские диалоги CanTalk 1.7.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Английские диалоги CanTalk - отличная возможность попрактиковаться в диалогах, прокачивая тем самым знание английского языка. В приложении доступно более 100 реальных диалогов на английском языке в удобном формате мессенджера.

Можно легко пообщаться с виртуальным собеседником на различные темы, как например увлечения, питание, шоппинг, подарки, семья и друзья, работа, медицина, спорт, дом, погода и пр. Простые упражнения на понимание речи и составление ответа помогут улучшить навыки владения разговорным английским, а контекстные словари – пополнить словарный запас и узнать новые разговорные фразы!

Особенности приложения:

  • более 100 реальных диалогов на английском языке;
  • произношение фраз;
  • контроль правильности ввода;
  • словарь к каждому диалогу;
  • ночной режим;
  • плеер пройденных диалогов;
  • все диалоги доступны бесплатно без ограничений и интернета.
Английские диалоги CanTalk
Английские диалоги CanTalk
Английские диалоги CanTalk
Английские диалоги CanTalk
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЯзыки - Обучающий софт
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Отзывы о программе Английские диалоги CanTalk

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