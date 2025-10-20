Libby для Android

Libby — приложение для доступа к электронным и аудиокнигам, созданное командой OverDrive. Дает возможность бесплатно брать книги из своих местных библиотек в цифровом формате. Для начала работы достаточно иметь библиотечную карту — после чего можно мгновенно получать доступ к тысячам книг, журналов и аудиоматериалов. Приложение объединяет функции для чтения, прослушивания и управления цифровой библиотекой.

Книги можно скачивать для чтения без интернета либо транслировать напрямую, чтобы сэкономить место на устройстве. Приложение автоматически синхронизирует прогресс чтения между устройствами, что позволяет легко продолжить чтение с любого места.

Встроенный ридер позволяет изменять размер и стиль шрифта, фон страницы, увеличивать изображения в журналах и комиксах, а также использовать функции поиска и определения слов. Для удобства доступны закладки, заметки и выделения текста. Аудиоплеер также включает множество полезных инструментов — регулировку скорости воспроизведения, таймер сна, перемотку жестами и добавление закладок.

Список основных возможностей Libby:

  • Предоставляет бесплатный доступ к миллионам электронных и аудиокниг через библиотечную карту.
  • Позволяет скачивать книги для офлайн-чтения или потоковой передачи без загрузки.
  • Позволяет регулировать скорости воспроизведения аудио от 0,6× до 3,0×.
  • Дает возможность создавать и управлять списками книг с помощью тегов.
  • Обеспечивает настройку параметров чтения: размер текста, цвет фона, стиль страницы.
  • Содержит встроенный поиск, определение слов и выражений, добавление закладок, заметок и выделений.
  • Автоматически синхронизирует прогресс чтения между всеми устройствами пользователя.
  • Совместимо с Android Auto для прослушивания аудиокниг в автомобиле.
