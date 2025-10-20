Libby — приложение для доступа к электронным и аудиокнигам, созданное командой OverDrive. Дает возможность бесплатно брать книги из своих местных библиотек в цифровом формате. Для начала работы достаточно иметь библиотечную карту — после чего можно мгновенно получать доступ к тысячам книг, журналов и аудиоматериалов. Приложение объединяет функции для чтения, прослушивания и управления цифровой библиотекой.

Книги можно скачивать для чтения без интернета либо транслировать напрямую, чтобы сэкономить место на устройстве. Приложение автоматически синхронизирует прогресс чтения между устройствами, что позволяет легко продолжить чтение с любого места.

Встроенный ридер позволяет изменять размер и стиль шрифта, фон страницы, увеличивать изображения в журналах и комиксах, а также использовать функции поиска и определения слов. Для удобства доступны закладки, заметки и выделения текста. Аудиоплеер также включает множество полезных инструментов — регулировку скорости воспроизведения, таймер сна, перемотку жестами и добавление закладок.

Список основных возможностей Libby: