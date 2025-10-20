VirusTotalScanner для Windows

Описание
Отзывы
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.0
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Антивирусы
Размер:1.18 Мб
VirusTotalScanner скриншот № 1

VirusTotalScanner — утилита для локальной проверки файлов с помощью онлайн-сервиса VirusTotal, который объединяет результаты анализа множества антивирусных движков. Помогает быстро определить, был ли конкретный файл ранее проверен на наличие вредоносного кода, без необходимости вручную открывать браузер и переходить на сайт. VirusTotalScanner не выполняет самостоятельного сканирования и не загружает новые файлы в базу VirusTotal, а лишь получает уже существующие отчёты по их хэш-суммам.

Пользователю достаточно выбрать нужный файл через проводник или просто перетащить его в окно приложения. После запуска проверки утилита вычисляет контрольные суммы MD5 и SHA256 и использует их для поиска доступных отчётов на сервере VirusTotal. Вся информация о найденных результатах отображается прямо в окне программы в виде встроенной веб-страницы сервиса, где можно увидеть процент обнаружения, дату анализа, список антивирусов и их результаты.

Список основных возможностей VirusTotalScanner:

  • Проверяет любые локальные файлы с использованием сервиса VirusTotal.
  • Предоставляет информацию о дате анализа, проценте обнаружения и результатах отдельных антивирусов.
  • Проводит поиск результатов анализа по хэш-суммам MD5 и SHA256.
  • Дает возможность быстрого доступа к результатам проверки без открытия браузера.
  • Отображает отчёты о сканировании прямо в окне программы.
  • Минимальное потребление системных ресурсов и быстрое выполнение задач.
