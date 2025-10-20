VirusTotalScanner для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SecurityXploded Inc
|Категория:
|Антивирусы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.18 Мб
|СКАЧАТЬ
VirusTotalScanner — утилита для локальной проверки файлов с помощью онлайн-сервиса VirusTotal, который объединяет результаты анализа множества антивирусных движков. Помогает быстро определить, был ли конкретный файл ранее проверен на наличие вредоносного кода, без необходимости вручную открывать браузер и переходить на сайт. VirusTotalScanner не выполняет самостоятельного сканирования и не загружает новые файлы в базу VirusTotal, а лишь получает уже существующие отчёты по их хэш-суммам.
Пользователю достаточно выбрать нужный файл через проводник или просто перетащить его в окно приложения. После запуска проверки утилита вычисляет контрольные суммы MD5 и SHA256 и использует их для поиска доступных отчётов на сервере VirusTotal. Вся информация о найденных результатах отображается прямо в окне программы в виде встроенной веб-страницы сервиса, где можно увидеть процент обнаружения, дату анализа, список антивирусов и их результаты.
Список основных возможностей VirusTotalScanner:
- Проверяет любые локальные файлы с использованием сервиса VirusTotal.
- Предоставляет информацию о дате анализа, проценте обнаружения и результатах отдельных антивирусов.
- Проводит поиск результатов анализа по хэш-суммам MD5 и SHA256.
- Дает возможность быстрого доступа к результатам проверки без открытия браузера.
- Отображает отчёты о сканировании прямо в окне программы.
- Минимальное потребление системных ресурсов и быстрое выполнение задач.
Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без...
Антивирус Kaspersky Free 21.21.7.384
Kaspersky Free - бесплатный Антивирус Касперского. Обеспечивает комплексную защиту от различных...
Dr.Web 12.0.3.12170 (22.12.2020)
Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий...
Kaspersky Virus Removal Tool 20.0.12.0 (2025.10.13)
Kaspersky Virus Removal Tool - бесплатный антивирусный сканер для комплексной проверки и лечения...
HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями,...
AVG AntiVirus Free 25.10.10528.0
AVG AntiVirus Free - популярный бесплатный антивирус, который предлагает пользователю ряд...
Отзывы о программе VirusTotalScanner
Admin
Отзывов о программе VirusTotalScanner 8.0 пока нет, можете добавить...