Truecaller — приложение для безопасного и удобного общения, идентифицирует номера и блокирует нежелательные звонки и сообщенияй. Сервис постоянно актуализирует и обновляет базу спамеров, что дает возможность эффективно фильтровать рекламные и мошеннические вызовы.

Приложение автоматически распознает неизвестные номера, предупреждает о потенциальных спам-звонках и блокирует нежелательные сообщения. Фильтрацию можно настраивать вручную, добавлять конкретные номера или шаблоны в список блокировки. Подходит для работы на устройствах с двумя SIM-картами и полностью интегрируется с системными журналами звонков и контактами.

Основные возможности Truecaller: