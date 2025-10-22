Truecaller для Android
Truecaller — приложение для безопасного и удобного общения, идентифицирует номера и блокирует нежелательные звонки и сообщенияй. Сервис постоянно актуализирует и обновляет базу спамеров, что дает возможность эффективно фильтровать рекламные и мошеннические вызовы.
Приложение автоматически распознает неизвестные номера, предупреждает о потенциальных спам-звонках и блокирует нежелательные сообщения. Фильтрацию можно настраивать вручную, добавлять конкретные номера или шаблоны в список блокировки. Подходит для работы на устройствах с двумя SIM-картами и полностью интегрируется с системными журналами звонков и контактами.
Основные возможности Truecaller:
- Автоматически идентифицирует неизвестные звонки и SMS.
- Блокирует спам, рекламу и нежелательные контакты.
- Дает возможность блокировать по имени или последовательности цифр.
- Отображает имя абонента рядом с незнакомыми номерами в журнале звонков.
- Предлагает встроенный чат для общения с друзьями и семьей.
- Поддерживает Flash-сообщения с возможностью отправки координат и статусов.
- Обеспечивает возможность работы на устройствах с двумя SIM-картами.
- Позволяет создавать резервные копии журналов звонков, контактов и настроек на Google Диск.
- Гарантирует конфиденциальность: приложение не делает контакты пользователя общедоступными.
