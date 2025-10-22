Truecaller для Android

Truecaller — приложение для безопасного и удобного общения, идентифицирует номера и блокирует нежелательные звонки и сообщенияй. Сервис постоянно актуализирует и обновляет базу спамеров, что дает возможность эффективно фильтровать рекламные и мошеннические вызовы. 

Приложение автоматически распознает неизвестные номера, предупреждает о потенциальных спам-звонках и блокирует нежелательные сообщения. Фильтрацию можно настраивать вручную, добавлять конкретные номера или шаблоны в список блокировки. Подходит для работы на устройствах с двумя SIM-картами и полностью интегрируется с системными журналами звонков и контактами. 

Основные возможности Truecaller:

  • Автоматически идентифицирует неизвестные звонки и SMS.
  • Блокирует спам, рекламу и нежелательные контакты.
  • Дает возможность блокировать по имени или последовательности цифр.
  • Отображает имя абонента рядом с незнакомыми номерами в журнале звонков.
  • Предлагает встроенный чат для общения с друзьями и семьей.
  • Поддерживает Flash-сообщения с возможностью отправки координат и статусов.
  • Обеспечивает возможность работы на устройствах с двумя SIM-картами.
  • Позволяет создавать резервные копии журналов звонков, контактов и настроек на Google Диск.
  • Гарантирует конфиденциальность: приложение не делает контакты пользователя общедоступными.
