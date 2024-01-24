Norton Family parental control для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.6.1.144 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Symantec Corporation
|Категория:
|Мониторинг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 375 | Статистика
|Размер:
|20,11 Мб
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Norton Family parental control - cредства родительского контроля Norton Family, которые позволяют в любое время и в любом месте следить за тем, как дети используют Интернет на телефонах Android. Имеет простой удобный интерфейс.
Предоставляет эффективные средства для защиты детей от кибербуллинга, недопустимого контента веб-сайтов, оскорбительных сообщений и предложений сексуального характера и прочих угроз. Узнайте, какие веб-сайты чаще всего посещают дети - это поможет договориться с ними о правилах безопасного поведения в Интернете.
Возможности Norton Family parental control:
- Контроль всех веб-сайтов, которые посещают (или пытаются посетить) ваши дети.
- Блокировка доступа к нежелательным веб-сайтам.
- Настройка предупреждений по электронной почте о попытках неразрешенных действий.
Расширенные возможности (версия Premier, доступно 30 дней):
- Следите за приложениями, загружаемыми детьми, и блокируйте отдельные приложения или типы приложений.
- Просматривайте хронологию действий детей в Интернете за последние 90 дней.
- Получайте ежемесячные или еженедельные отчеты по электронной почте, которые помогут контролировать время за компьютером и действия детей в Интернете.
- Более простой интерфейс.
- Создание новой учетной записи Norton Family в приложении.
- Настройка параметров и домашних правил для всех устройств, которыми пользуются дети, в приложении.
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Admin
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