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Norton Family parental control для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.6.1.144 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 375 | Статистика
Размер:20,11 Мб
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Norton Family parental control - cредства родительского контроля Norton Family, которые позволяют в любое время и в любом месте следить за тем, как дети используют Интернет на телефонах Android. Имеет простой удобный интерфейс.

Предоставляет эффективные средства для защиты детей от кибербуллинга, недопустимого контента веб-сайтов, оскорбительных сообщений и предложений сексуального характера и прочих угроз. Узнайте, какие веб-сайты чаще всего посещают дети - это поможет договориться с ними о правилах безопасного поведения в Интернете.

Возможности Norton Family parental control:

  • Контроль всех веб-сайтов, которые посещают (или пытаются посетить) ваши дети.
  • Блокировка доступа к нежелательным веб-сайтам.
  • Настройка предупреждений по электронной почте о попытках неразрешенных действий.

Расширенные возможности (версия Premier, доступно 30 дней):

  • Следите за приложениями, загружаемыми детьми, и блокируйте отдельные приложения или типы приложений.
  • Просматривайте хронологию действий детей в Интернете за последние 90 дней.
  • Получайте ежемесячные или еженедельные отчеты по электронной почте, которые помогут контролировать время за компьютером и действия детей в Интернете.
Что нового в Norton Family parental control 7.6.1.144?
  • Более простой интерфейс.
  • Создание новой учетной записи Norton Family в приложении.
  • Настройка параметров и домашних правил для всех устройств, которыми пользуются дети, в приложении.
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