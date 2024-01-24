Norton Family parental control - cредства родительского контроля Norton Family, которые позволяют в любое время и в любом месте следить за тем, как дети используют Интернет на телефонах Android. Имеет простой удобный интерфейс.

Предоставляет эффективные средства для защиты детей от кибербуллинга, недопустимого контента веб-сайтов, оскорбительных сообщений и предложений сексуального характера и прочих угроз. Узнайте, какие веб-сайты чаще всего посещают дети - это поможет договориться с ними о правилах безопасного поведения в Интернете.

Возможности Norton Family parental control:

Контроль всех веб-сайтов, которые посещают (или пытаются посетить) ваши дети.

Блокировка доступа к нежелательным веб-сайтам.

Настройка предупреждений по электронной почте о попытках неразрешенных действий.

Расширенные возможности (версия Premier, доступно 30 дней):