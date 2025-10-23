LingQ: Learn German для Android

LingQ: Learn German — приложение для изучения немецкого языка, основано на практике взаимодействия с реальными материалами. Предлагает чтение, аудирование и анализ контента, помогает пользователю расширять словарный запас и развивать понимание языка. Подходит для изучающих немецкий на любом уровне: от начинающих до продвинутых, так как дает возможность самостоятельно выбирать формат обучения, сочетать традиционные уроки и работу с книгами, подкастами, интервью и видео.

Платформа делает изучение языка максимально естественным и вовлекающим. Пользователь может слушать и читать тексты одновременно, отмечать незнакомые слова, просматривать переводы и отслеживать собственный прогресс. Система автоматически фиксирует все выученные слова и формирует персональные рекомендации для дальнейшего обучения. Кроме того, предусмотрена возможность для пользователя импортировать собственный контент, чтобі превратить любимые фильмы, статьи или подкасты в учебные материалы.

Основные возможности LingQ: Learn German:

  • Содержит обширную библиотеку контента: подкасты, книги, интервью и учебные тексты с синхронизированным аудио.
  • Дает возможность создавать собственные уроки на основе реальных материалов с помощью искусственного интеллекта.
  • Дает возможность импортировать собственный контент из YouTube, Netflix, новостных сайтов и других источников.
  • Предлагает интерактивный интерфейс для чтения и прослушивания с мгновенным переводом слов и выражений.
  • Предлагает режим "караоке": чтение текста параллельно с аудиозаписью для улучшения восприятия речи.
  • Автоматически отслеживает все изученные слова и отображает статистику прогресса.
  • Использует систему интервального повторения (SRS) для запоминания новых слов.
