Aicono для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Десктоп менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:82.15 Мб
СКАЧАТЬ
Aicono скриншот № 1

Aicono — утилита для автоматического упорядочивания значков на рабочем столе на базе ИИ, анализирует содержимое рабочего пространства и определяет оптимальное расположение ярлыков, документов и других элементов. Помогает пользователю быстро навести порядок на загроможденном рабочем столе, но сохранить при этом логику расположения файлов. Обеспечивает стабильную работу и эффективно справляется с большими объемами значков. Подходит для домашних ПК и рабочих станций, где требуется поддерживать порядок при большом количестве ярлыков.

Приложение умеет автоматически определять категории значков и распределять их по заданной схеме в соответствии с выбранной конфигурацией, при минимальном участии пользователя. Также программа дает возможность настраивать параметры компоновки: плотность сетки, размеры и интервалы между значками, расстояния между группами и другие визуальные характеристики. 

Основные возможности Aicono:

  • Обеспечивает распознавание и классификацию объектов по категориям.
  • Дает возможность настраивать макет: плотность сетки, размеры и интервалы между значками.
  • Поддерживает упорядочивания при большом количестве файлов и ярлыков.
  • Сохраняет для дальнейшего применения пользовательские шаблоны компоновки.
  • Демонстрирует стабильную работу при мнимальной нагрузке на системные ресурсы.
  • Предусматривает выбор области рабочего стола для сортировки.
ТОП-сегодня раздела "Десктоп менеджеры"
 

скачать CarrollCarroll 1.31

Carroll - простенький инструмент для управления разрешением экрана монитора...

скачать Seelen UISeelen UI 2.0.12

Инструмент для настройки рабочего стола на Windows 10/11, который помогает повысить...

скачать Winaero TweakerWinaero Tweaker 1.63.0.0

Winaero Tweaker - портативная системная утилита для настройки внешнего вида и дополнительной...

скачать DisplayFusionDisplayFusion 10.1.2

DisplayFusion - приложение, которое призвано существенно упростить жизнь владельцев...

скачать Taskbar HideTaskbar Hide 3.3

Taskbar Hide - небольшая утилита, которая позволяет мгновенно (в одно нажатие) скрыть любое открытое приложение на компьютере...

скачать Actual Multiple MonitorsActual Multiple Monitors 8.15.3

Actual Multiple Monitors - программа для повышения эффективности и удобства использования нескольких мониторов...

Отзывы о программе Aicono

Admin

Отзывов о программе Aicono 1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв