Aicono — утилита для автоматического упорядочивания значков на рабочем столе на базе ИИ, анализирует содержимое рабочего пространства и определяет оптимальное расположение ярлыков, документов и других элементов. Помогает пользователю быстро навести порядок на загроможденном рабочем столе, но сохранить при этом логику расположения файлов. Обеспечивает стабильную работу и эффективно справляется с большими объемами значков. Подходит для домашних ПК и рабочих станций, где требуется поддерживать порядок при большом количестве ярлыков.

Приложение умеет автоматически определять категории значков и распределять их по заданной схеме в соответствии с выбранной конфигурацией, при минимальном участии пользователя. Также программа дает возможность настраивать параметры компоновки: плотность сетки, размеры и интервалы между значками, расстояния между группами и другие визуальные характеристики.

Основные возможности Aicono: