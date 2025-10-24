Aicono для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tetramatrix
|Категория:
|Десктоп менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|82.15 Мб
|СКАЧАТЬ
Aicono — утилита для автоматического упорядочивания значков на рабочем столе на базе ИИ, анализирует содержимое рабочего пространства и определяет оптимальное расположение ярлыков, документов и других элементов. Помогает пользователю быстро навести порядок на загроможденном рабочем столе, но сохранить при этом логику расположения файлов. Обеспечивает стабильную работу и эффективно справляется с большими объемами значков. Подходит для домашних ПК и рабочих станций, где требуется поддерживать порядок при большом количестве ярлыков.
Приложение умеет автоматически определять категории значков и распределять их по заданной схеме в соответствии с выбранной конфигурацией, при минимальном участии пользователя. Также программа дает возможность настраивать параметры компоновки: плотность сетки, размеры и интервалы между значками, расстояния между группами и другие визуальные характеристики.
Основные возможности Aicono:
- Обеспечивает распознавание и классификацию объектов по категориям.
- Дает возможность настраивать макет: плотность сетки, размеры и интервалы между значками.
- Поддерживает упорядочивания при большом количестве файлов и ярлыков.
- Сохраняет для дальнейшего применения пользовательские шаблоны компоновки.
- Демонстрирует стабильную работу при мнимальной нагрузке на системные ресурсы.
- Предусматривает выбор области рабочего стола для сортировки.
