Battery Alarm — простое и удобное приложение, которое помогает контролировать уровень заряда аккумулятора смартфона. Программа уведомляет пользователя о критически низком или полном заряде батареи и помогает избежать розрядки или избыточной зарядки. Для уведомлений предусмотрено три режима: голосовое сообщение, звуковое оповещение и системное уведомление. Пользователи самостоятельно выбирают тип сигнала и уровень громкости каждогоиз них. 

Battery Alarm работает стабильно, не потребляет ресурсы системы и не оказывает влияния на время автономной работы устройства. Также приложение не требует доступа к интернету, GPS или GSM-модулю, не собирает пользовательские данные, не запрашивает лишних разрешений Android, не содержит рекламы и не активирует фоновые процессы, способные разряжать аккумулятор. Приложение поддерживает множество языков интерфейса, предлагает простой интерфейс и обеспечивает высокую стабильность работы.

На устройствах с Android 8.0 и выше для корректной работы может потребоваться дополнительная настройка. Рекомендуется отключить оптимизацию батареи для приложения, разрешить автоматический запуск и заблокировать Battery Alarm в списке недавно использованных программ. Это предотвратит принудительное завершение его работы системой и обеспечит стабильное получение уведомлений.

Основные возможности Battery Alarm:

  • Уведомляет о полном заряде аккумулятора, чтобы избежать ее перезарядки.
  • Предоставляет три типа сигналов: голосовое, звуковое и системное уведомление.
  • Дает возможность регулировать громкость разных типов сигналов.
  • Оказывает минимальное влияние на энергопотребление устройства.
  • Полностью отсутствует реклама и запросы лишних разрешений Android.
  • Не требует подключения к интернету, GPS и GSM.
