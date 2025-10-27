Smartftp Password Decryptor для Windows
Версия: 7.0
|7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SecurityXploded Inc
|Категория:
|FTP, SSH, Telnet
SmartFTP Password Decryptor — утилита для восстановления сохранённых паролей FTP-клиента SmartFTP, дает возможность быстро восстановить доступ к сохранённым учётным данным без необходимости ручного поиска. Сканирует локальные профили SmartFTP, извлекает логины, пароли и соответствующие адреса FTP-серверов, что позволяет систематизировать и проверить найденную информацию. Все результаты можно просмотреть прямо в окне приложения, скопировать вручную или экспортировать в файлы форматов HTML, XML, TXT или CSV.
Приложение будет полезно при создании резервных копий учётных данных, особенно если пользователь работает с несколькими FTP-серверами, а также поможет избежать потери доступа к важным данным и упростить администрирование FTP-подключений. Пользователям не нужно устанавливать дополнительные библиотеки или сторонние компоненты, так как утилита совместима со всеми современными версиями Windows.
Основные возможности SmartFTP Password Decryptor:
- Восстанавливает сохранённые логины и пароли FTP-клиента SmartFTP.
- Отображает имена пользователей, пароли и адреса сервера в системном виде.
- Дает возможность копирования или экспорта данных в форматы HTML, XML, TXT и CSV.
- Не требует подключения к интернету или дополнительных компонентов.
- Упрощает процесс создания резервных копий учётных данных.
