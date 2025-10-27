Программы для Windows » Интернет » FTP, SSH, Telnet » Smartftp Password Decryptor 7.0

SmartFTP Password Decryptor — утилита для восстановления сохранённых паролей FTP-клиента SmartFTP, дает возможность быстро восстановить доступ к сохранённым учётным данным без необходимости ручного поиска. Сканирует локальные профили SmartFTP, извлекает логины, пароли и соответствующие адреса FTP-серверов, что позволяет систематизировать и проверить найденную информацию. Все результаты можно просмотреть прямо в окне приложения, скопировать вручную или экспортировать в файлы форматов HTML, XML, TXT или CSV.

Приложение будет полезно при создании резервных копий учётных данных, особенно если пользователь работает с несколькими FTP-серверами, а также поможет избежать потери доступа к важным данным и упростить администрирование FTP-подключений. Пользователям не нужно устанавливать дополнительные библиотеки или сторонние компоненты, так как утилита совместима со всеми современными версиями Windows.

Основные возможности SmartFTP Password Decryptor:

  • Восстанавливает сохранённые логины и пароли FTP-клиента SmartFTP.
  • Отображает имена пользователей, пароли и адреса сервера в системном виде.
  • Дает возможность копирования или экспорта данных в форматы HTML, XML, TXT и CSV.
  • Не требует подключения к интернету или дополнительных компонентов.
  • Упрощает процесс создания резервных копий учётных данных. 
