Windows USB Blocker для Windows
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SecurityXploded Inc
|Категория:
|Внешние устройства
|Размер:
|1.64 Мб
Windows USB Blocker — компактная утилита для управления доступом к USB-накопителям на компьютере, позволяет быстро блокировать или разблокировать подключение внешних устройств хранения данных, что обеспечивает дополнительный уровень защиты информации. Простой интерфейс и минималистичный набор функций, делает приложение доступным как для опытных пользователей, так и для тех, у кого нет специальных знаний в области информационной безопасности.
Утилита блокирует только устройства хранения информации: флеш-накопители или внешние жесткие диски, при этом не влияет на работу периферийных устройств, подключенных через USB (мыши, клавиатуры, гарнитуры и другие аксессуары). Windows USB Blocker не влияет на производительность системы и может использоваться в фоновом режиме без заметного воздействия на работу других приложений.
Основные возможности Windows USB Blocker:
- Обеспечивает быструю активацию и деактивацию блокировки USB-накопителей одним кликом.
- Поддерживает все типы внешних устройств хранения данных (флешки, внешние HDD и SSD).
- Предусмотрена возможность использовать портативную версию утилиты без установки.
- Не влияет на работу USB-периферии (мыши, клавиатуры, наушники и т. д.).
- Автоматически отключает функцию AutoRun при активной блокировке.
- Потребляет минимальное количество системных ресурсов.
