Windows USB Blocker — компактная утилита для управления доступом к USB-накопителям на компьютере, позволяет быстро блокировать или разблокировать подключение внешних устройств хранения данных, что обеспечивает дополнительный уровень защиты информации. Простой интерфейс и минималистичный набор функций, делает приложение доступным как для опытных пользователей, так и для тех, у кого нет специальных знаний в области информационной безопасности.

Утилита блокирует только устройства хранения информации: флеш-накопители или внешние жесткие диски, при этом не влияет на работу периферийных устройств, подключенных через USB (мыши, клавиатуры, гарнитуры и другие аксессуары). Windows USB Blocker не влияет на производительность системы и может использоваться в фоновом режиме без заметного воздействия на работу других приложений.

Основные возможности Windows USB Blocker: