Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Внешние устройства
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1
Размер:1.64 Мб
Windows USB Blocker — компактная утилита для управления доступом к USB-накопителям на компьютере, позволяет быстро блокировать или разблокировать подключение внешних устройств хранения данных, что обеспечивает дополнительный уровень защиты информации. Простой интерфейс и минималистичный набор функций, делает приложение доступным как для опытных пользователей, так и для тех, у кого нет специальных знаний в области информационной безопасности.

Утилита блокирует только устройства хранения информации: флеш-накопители или внешние жесткие диски, при этом не влияет на работу периферийных устройств, подключенных через USB (мыши, клавиатуры, гарнитуры и другие аксессуары). Windows USB Blocker не влияет на производительность системы и может использоваться в фоновом режиме без заметного воздействия на работу других приложений. 

Основные возможности Windows USB Blocker:

  • Обеспечивает быструю активацию и деактивацию блокировки USB-накопителей одним кликом.
  • Поддерживает все типы внешних устройств хранения данных (флешки, внешние HDD и SSD).
  • Предусмотрена возможность использовать портативную версию утилиты без установки.
  • Не влияет на работу USB-периферии (мыши, клавиатуры, наушники и т. д.).
  • Автоматически отключает функцию AutoRun при активной блокировке.
  • Потребляет минимальное количество системных ресурсов.
