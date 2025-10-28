MasterZip для Windows
5.00/5 голосов - 1
Условно-бесплатная | Цена: $11.99
функциональные ограничения
1.2025.1015.1017
Windows 11, 10
Английский
IPCMaster
Архиваторы
|1 / 1 | Статистика
6.79 Мб
MasterZip — программное решение для сжатия и распаковки файлов, предназначенное для работы с различными форматами архивов. Предоставляет удобный интерфейс и базовые инструменты для управления архивами, позволяет легко создавать, открывать и защищать сжатые файлы. В отличие от встроенного в Windows средства архивации, приложение работает с большим количеством форматов и дает возможность управлять параметрами сжатия.
Архиватор поддерживает большинство современних форматов: ZIP, RAR, 7Z, TAR, CAB и другими. Пользователи могут самостоятельно выбрать между быстрым сжатием и максимальной экономией места на диске. А при работе с конфиденциальными материалами предусмотрена возможность установить пароль на архив, чтобы повысить безопасность хранения. Приложение не требует высокой производительности системы и способно эффективно работать на большинстве современных версий Windows.
Основные возможности MasterZip:
- Обеспечивает сжатие и распаковку файлов различных форматов (ZIP, RAR, 7Z, TAR, CAB и др.).
- Предоставляет выбор типа и уровня сжатия: быстрое, стандартное или максимальное.
- Предусмотрена установка пароля на архивы для защиты конфиденциальных данных.
- Дает возможность самостоятельно настраивать параметры архивации.
- Умеет эффективно работать с большими архивами.
- Поддерживает локальный режим без необходимости выхода в интернет.
