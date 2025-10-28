MasterZip для Windows

MasterZip — программное решение для сжатия и распаковки файлов, предназначенное для работы с различными форматами архивов. Предоставляет удобный интерфейс и базовые инструменты для управления архивами, позволяет легко создавать, открывать и защищать сжатые файлы. В отличие от встроенного в Windows средства архивации, приложение работает с большим количеством форматов и дает возможность управлять параметрами сжатия.

Архиватор поддерживает большинство современних форматов: ZIP, RAR, 7Z, TAR, CAB и другими. Пользователи могут самостоятельно выбрать между быстрым сжатием и максимальной экономией места на диске. А при работе с конфиденциальными материалами предусмотрена возможность установить пароль на архив, чтобы повысить безопасность хранения. Приложение не требует высокой производительности системы и способно эффективно работать на большинстве современных версий Windows.

Основные возможности MasterZip:

  • Обеспечивает сжатие и распаковку файлов различных форматов (ZIP, RAR, 7Z, TAR, CAB и др.).
  • Предоставляет выбор типа и уровня сжатия: быстрое, стандартное или максимальное.
  • Предусмотрена установка пароля на архивы для защиты конфиденциальных данных.
  • Дает возможность самостоятельно настраивать параметры архивации.
  • Умеет эффективно работать с большими архивами.
  • Поддерживает локальный режим без необходимости выхода в интернет.
