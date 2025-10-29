Bum-ker — компактное приложение для шифрования и дешифрования файлов, предназначенное для защиты личных данных от несанкционированного доступа. Программа реализует базовый, но надежный механизм защиты информации, позволяет шифровать несколько файлов за один сеанс. Интерфейс выполнен в минималистичном стиле, что делает работу понятной даже для начинающих пользователей.

Процессы шифрования или дешифрования максимально просты: пользователю достаточно выбрать файлы, задать пароль и активировать процедуру. После завершения обработки файлов доступна функция безопасного удаления данных, которая предотвращает возможность их восстановить. Bum-ker обеспечивает стабильную работу, не требует высокой производительности компьютера и не создавает дополнительных нагрузок на систему.

Основные возможности Bum-ker: