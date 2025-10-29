Bum-ker для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nuwan Umesh
|Категория:
|Шифрование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|12.1 Мб
Bum-ker — компактное приложение для шифрования и дешифрования файлов, предназначенное для защиты личных данных от несанкционированного доступа. Программа реализует базовый, но надежный механизм защиты информации, позволяет шифровать несколько файлов за один сеанс. Интерфейс выполнен в минималистичном стиле, что делает работу понятной даже для начинающих пользователей.
Процессы шифрования или дешифрования максимально просты: пользователю достаточно выбрать файлы, задать пароль и активировать процедуру. После завершения обработки файлов доступна функция безопасного удаления данных, которая предотвращает возможность их восстановить. Bum-ker обеспечивает стабильную работу, не требует высокой производительности компьютера и не создавает дополнительных нагрузок на систему.
Основные возможности Bum-ker:
- Обеспечивает удобное шифрование и дешифрование нескольких файлов одновременно.
- Предлагает постое управление и минималистичный интерфейс.
- Отображает состояние операций с помощью индикатора прогресса.
- Дает возможность безопасно удалять обработанные данные.
- Поддерживает ручной ввод пароля для шифрования файлов.
- Не требует сложной настройки параметров и технических знаний.
