Bum-ker — компактное приложение для шифрования и дешифрования файлов, предназначенное для защиты личных данных от несанкционированного доступа. Программа реализует базовый, но надежный механизм защиты информации, позволяет шифровать несколько файлов за один сеанс. Интерфейс выполнен в минималистичном стиле, что делает работу понятной даже для начинающих пользователей.

Процессы шифрования или дешифрования максимально просты: пользователю достаточно выбрать файлы, задать пароль и активировать процедуру. После завершения обработки файлов доступна функция безопасного удаления данных, которая предотвращает возможность их восстановить. Bum-ker обеспечивает стабильную работу, не требует высокой производительности компьютера и не создавает дополнительных нагрузок на систему. 

Основные возможности Bum-ker:

  • Обеспечивает удобное шифрование и дешифрование нескольких файлов одновременно.
  • Предлагает постое управление и минималистичный интерфейс.
  • Отображает состояние операций с помощью индикатора прогресса.
  • Дает возможность безопасно удалять обработанные данные.
  • Поддерживает ручной ввод пароля для шифрования файлов.
  • Не требует сложной настройки параметров и технических знаний.
