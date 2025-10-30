Digital Detox для Android
Digital Detox — приложение дает возможность ограничить использование смартфона и вернуть баланс между онлайн- и реальной жизнью, снизить зависимость от телефона, избавиться от привычки постоянно проверять уведомления и сосредоточиться на настоящем моменте. Приложение подходит тем, кто чувствует тревогу при отсутствии сигнала, испытывает страх быть «не на связи» или просто хочет отдохнуть от цифрового шума.
Программа использует концепцию контролируемого цифрового отдыха, позволяет пользователю выбирать детокс-вызов с разными уровнями сложности. Во время активного вызова доступ к большинству функций телефона ограничивается, что помогает формировать более здоровое отношение к технологиям. Пользователь может планировать периоды детокса, создавать белые списки разрешенных приложений и отслеживать личный прогресс.
Дополнительно приложение может запрашивать доступ к службе доступности и использовать функцию защиты от обхода ограничений, например, при попытке прервать активный вызов без использования предусмотренного кода выхода. При этом приложение не собирает и не передает личные данные пользователя.
Основные возможности Digital Detox:
- Позволяет настраивать детокс-вызовы с ограниченным доступом к функциям телефона.
- Использует разрешение администратора устройства для защиты от удаления во время детокса.
- Обеспечивает полную защиту данных и не сборирает личную информацию пользователя.
- Предоставляет несколько уровней сложности с системой отчетности и возможность планировать периоды цифрового отдыха.
- Фиксирует систему достижений и заполняет рейтинговую доску в Google Play Games.
- Поддерживает службу доступности для предотвращения обхода ограничений.
- Предусматривает создания белого списка разрешенных приложений.
