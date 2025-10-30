DoF для Windows

DoF (Depth of Field) — инструмент для расчета глубины резкости, предназначенный для фотографов и операторов, которые работают с цифровыми и пленочными камерами. Помогает определить оптимальные параметры съемки, обеспечить баланс между четкостью изображения и уровнем размытия фона. Будет полезен начинающим пользователям, осваивающим основы фокусировки, и профессионалам, которые стремяться точно рассчитать зону резкости при различных настройках оборудования.

Программа имитирует интерфейс камеры и все параметры, в том числе фокусное расстояние, диафрагму, размер кадра и дистанцию до объекта, которые пользователь моет регулировать при помощи интерактивных шкал. После внесения изменений результаты отображаются мгновенно, что позволяет оценить влияние каждой настройки на изображение. Чтобы повысить точность расчетов в приложении предусмотрена возможность создавать индивидуальные профили камер с учетом характеристик используемого оборудования.

DoF поддерживает различные методы вычислений: от стандартного режима для четкого изображения до пользовательского режима с настройкой круга расфокусировки (CoC). А также учитывает дифракционную и фокусную размытость, что обеспечивает корректные результаты при работе с современными сенсорами высокого разрешения. Пользователи могут задавать ширину и высоту кадра, длину волны, фокусное расстояние и максимально допустимую размытость. 

Основные возможности DoF:

  • Помогает рассчитать глубину резкость для цифровых и пленочных камер.
  • Поддерживает различные методы вычисления (четкое изображение, четкая печать, пользовательский CoC).
  • Позволяет настраивать фокусное расстояние, диафрагмуы, дистанции до объекта, ширину и высоту кадра.
  • Учитывает фокусную и дифракционную размытости и дает возможность работы в макрорежиме.
  • Предусматривает создание и сохранение профилей для разных камер.
  • Визуально отображает параметры с помощью наглядной графики.
  • Автоматически пересчитывает параметры при изменении значений.
  • Предлагает простое управление через интерфейс, имитирующий дисплей камеры.
  • Поддерживает современные сенсоры и объективы с высоким разрешением.
