DoF (Depth of Field) — инструмент для расчета глубины резкости, предназначенный для фотографов и операторов, которые работают с цифровыми и пленочными камерами. Помогает определить оптимальные параметры съемки, обеспечить баланс между четкостью изображения и уровнем размытия фона. Будет полезен начинающим пользователям, осваивающим основы фокусировки, и профессионалам, которые стремяться точно рассчитать зону резкости при различных настройках оборудования.

Программа имитирует интерфейс камеры и все параметры, в том числе фокусное расстояние, диафрагму, размер кадра и дистанцию до объекта, которые пользователь моет регулировать при помощи интерактивных шкал. После внесения изменений результаты отображаются мгновенно, что позволяет оценить влияние каждой настройки на изображение. Чтобы повысить точность расчетов в приложении предусмотрена возможность создавать индивидуальные профили камер с учетом характеристик используемого оборудования.

DoF поддерживает различные методы вычислений: от стандартного режима для четкого изображения до пользовательского режима с настройкой круга расфокусировки (CoC). А также учитывает дифракционную и фокусную размытость, что обеспечивает корректные результаты при работе с современными сенсорами высокого разрешения. Пользователи могут задавать ширину и высоту кадра, длину волны, фокусное расстояние и максимально допустимую размытость.

Основные возможности DoF: