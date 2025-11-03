WinUtil для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|| Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Chris Titus
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|305 Кб
|СКАЧАТЬ
WinUtil — универсальный скрипт для автоматизации настройки и обслуживания операционной системы Windows. Создан для пользователей, которые хотят оптимизировать установку программ, изменить системные параметры и контролировать обновления без необходимости вручную выполнять каждое действие. Приложение объединяет ключевые функции администрирования Windows в одном интерфейсе, доступном через PowerShell с правами администратора.
После запуска WinUtil открывается удобное окно с четырьмя основными вкладками: «Установки», «Настройки», «Конфигурация» и «Обновления». Каждая вкладка отвечает за определённый аспект управления системой. Такой подход делает процесс обслуживания Windows более упорядоченным, особенно при первоначальной настройке ПК или восстановлении после переустановки системы.
Во вкладке «Установки» пользователь может выбрать набор базовых программ, необходимых для повседневной работы. Раздел «Настройки» позволяет выполнять системную оптимизацию в зависимости от типа устройства по категориям «Основные» и «Разное». В первом блоке можно отключить телеметрию, гибернацию, GameDVR, создать точку восстановления и внести другие изменения, которые влияют на производительность и безопасность. Второй блок предоставляет доступ к дополнительным функциям: настройка уведомлений, управление UAC, регулировка энергопотребления и возможность удалить стандартные компоненты Windows, такие как Microsoft Edge или Cortana.
На вкладке «Конфигурация» находятся инструменты для включения или отключения системных компонентов, восстановления повреждённых файлов и возврата доступа к классическим панелям управления, отсутствующим в новых версиях Windows. Вкладка «Обновления», предназначена для контроля над системой обновлений. WinUtil позволяет временно приостановить загрузку обновлений, запустить их вручную или полностью отключить, что особенно полезно при работе на рабочих станциях, требующих стабильности и отсутствия нежелательных изменений.
Основные возможности WinUtil:
- Позволяет устанавливать наборы основных программ (браузеры, офисные приложения, мессенджеры, мультимедиа).
- Помогает оптимизировать систему с учётом типа устройства (ПК или ноутбук).
- Предоставляет управление отключеним телеметрии, гибернации, GameDVR и других фоновых служб.
- Дает возможность настраивать уведомления, энергосбережение и UAC.
- Предоставляет возможность удалять встроенные компоненты Windows (Edge, Cortana и др.).
- Позволяет управлять обновлениями Windows и инициировать их полное отключение.
- Обеспечивает сброс службы обновлений и установка недостающих системных функций.
- Помогает проверить целостность файлов и восстановить системные параметры.
- Дает доступ к классическим настройкам и скрытым системным панелям.
MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно...
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного...
CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора...
Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...
Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с...
NVIDIA GeForce Experience 3.28.0.417
GeForce Experience - бесплатная утилита для автоматического обновления драйверов для видеокарт...
Отзывы о программе WinUtil
Admin
Отзывов о программе WinUtil пока нет, можете добавить...