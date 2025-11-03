WinUtil — универсальный скрипт для автоматизации настройки и обслуживания операционной системы Windows. Создан для пользователей, которые хотят оптимизировать установку программ, изменить системные параметры и контролировать обновления без необходимости вручную выполнять каждое действие. Приложение объединяет ключевые функции администрирования Windows в одном интерфейсе, доступном через PowerShell с правами администратора.

После запуска WinUtil открывается удобное окно с четырьмя основными вкладками: «Установки», «Настройки», «Конфигурация» и «Обновления». Каждая вкладка отвечает за определённый аспект управления системой. Такой подход делает процесс обслуживания Windows более упорядоченным, особенно при первоначальной настройке ПК или восстановлении после переустановки системы.

Во вкладке «Установки» пользователь может выбрать набор базовых программ, необходимых для повседневной работы. Раздел «Настройки» позволяет выполнять системную оптимизацию в зависимости от типа устройства по категориям «Основные» и «Разное». В первом блоке можно отключить телеметрию, гибернацию, GameDVR, создать точку восстановления и внести другие изменения, которые влияют на производительность и безопасность. Второй блок предоставляет доступ к дополнительным функциям: настройка уведомлений, управление UAC, регулировка энергопотребления и возможность удалить стандартные компоненты Windows, такие как Microsoft Edge или Cortana.

На вкладке «Конфигурация» находятся инструменты для включения или отключения системных компонентов, восстановления повреждённых файлов и возврата доступа к классическим панелям управления, отсутствующим в новых версиях Windows. Вкладка «Обновления», предназначена для контроля над системой обновлений. WinUtil позволяет временно приостановить загрузку обновлений, запустить их вручную или полностью отключить, что особенно полезно при работе на рабочих станциях, требующих стабильности и отсутствия нежелательных изменений.

Основные возможности WinUtil: