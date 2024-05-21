Equalizer Bluetooth - приложение для улучшения звука на вашем Android-устройстве, позволяющее сделать его более качественным и мощным.

С помощью интуитивно понятного интерфейса приложение позволяет легко настроить эквалайзер и усилитель низких частот, чтобы преобразовать звук в более насыщенный и объемный. Equalizer Bluetooth работает с большинством Bluetooth и проводных наушников, а также поддерживает множество потоковых музыкальных приложений и локальных музыкальных плееров, что делает его идеальным выбором для пользователей наушников TWS. Управление всеми функциями осуществляется из одного центра, что позволяет быстро настраивать параметры звука и выбирать подходящие модели наушников. Технология DSFX Effect обеспечивает двукратное улучшение звука, выводя аудиовосприятие на новый уровень.

Список основных возможностей приложения Equalizer Bluetooth: