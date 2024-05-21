Equalizer Bluetooth для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AudiosMaxs
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|4.21 Мб
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Equalizer Bluetooth - приложение для улучшения звука на вашем Android-устройстве, позволяющее сделать его более качественным и мощным.
С помощью интуитивно понятного интерфейса приложение позволяет легко настроить эквалайзер и усилитель низких частот, чтобы преобразовать звук в более насыщенный и объемный. Equalizer Bluetooth работает с большинством Bluetooth и проводных наушников, а также поддерживает множество потоковых музыкальных приложений и локальных музыкальных плееров, что делает его идеальным выбором для пользователей наушников TWS. Управление всеми функциями осуществляется из одного центра, что позволяет быстро настраивать параметры звука и выбирать подходящие модели наушников. Технология DSFX Effect обеспечивает двукратное улучшение звука, выводя аудиовосприятие на новый уровень.
Список основных возможностей приложения Equalizer Bluetooth:
- Выбор модели наушников для оптимальной настройки звука
- Усилитель громкости для увеличения уровня звука
- Усилитель низких частот для более глубоких басов
- Эквалайзер для тонкой настройки звуковых частот
- Цифровое объемное звучание для создания эффектов пространственного звука
- Визуализация звука в реальном времени
- Плавающее окно темы для удобного доступа к настройкам
- Плавающая кнопка для быстрого управления функциями
- Всплывающее окно с информацией о подключенном устройстве Bluetooth и уровне заряда батареи
Бесплатное и простое в использовании приложение для мобильных Android-устройств, которое...
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