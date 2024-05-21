Equalizer Bluetooth для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:4.21 Мб
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Equalizer Bluetooth - приложение для улучшения звука на вашем Android-устройстве, позволяющее сделать его более качественным и мощным.

С помощью интуитивно понятного интерфейса приложение позволяет легко настроить эквалайзер и усилитель низких частот, чтобы преобразовать звук в более насыщенный и объемный. Equalizer Bluetooth работает с большинством Bluetooth и проводных наушников, а также поддерживает множество потоковых музыкальных приложений и локальных музыкальных плееров, что делает его идеальным выбором для пользователей наушников TWS. Управление всеми функциями осуществляется из одного центра, что позволяет быстро настраивать параметры звука и выбирать подходящие модели наушников. Технология DSFX Effect обеспечивает двукратное улучшение звука, выводя аудиовосприятие на новый уровень.

Список основных возможностей приложения Equalizer Bluetooth:

  • Выбор модели наушников для оптимальной настройки звука
  • Усилитель громкости для увеличения уровня звука
  • Усилитель низких частот для более глубоких басов
  • Эквалайзер для тонкой настройки звуковых частот
  • Цифровое объемное звучание для создания эффектов пространственного звука
  • Визуализация звука в реальном времени
  • Плавающее окно темы для удобного доступа к настройкам
  • Плавающая кнопка для быстрого управления функциями
  • Всплывающее окно с информацией о подключенном устройстве Bluetooth и уровне заряда батареи
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