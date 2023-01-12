myNoise для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:55,42 Мб
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myNoise - приложение для создания индивидуального звукового окружения в зависимости от вашего текущего настроения или деятельности. Это поможет вам расслабиться, сосредоточиться или даже лучше заснуть.

Не существует неправильного способа, когда речь идет о том, чтобы сосредоточиться. У каждого из нас есть свои приемы: полная тишина, уединение на несколько часов, смена обстановки или фоновый шум.

Приложение MyNoise поставляется с огромным списком звуковых окружений и всевозможных стилей. Оно предлагает широкий спектр высококачественных фоновых звуков, таких как звуки природы, белый шум и окружающая музыка, которые можно настраивать и смешивать между собой, создавая совершенно разные композиции. Чтобы добавить новые элементы в свой список, зайдите в раздел "Загрузки" и поищите доступные звуки.

У каждого трека есть кнопка Default, с помощью которой можно отменить любые изменения тонкой настройки, есть кнопка Play/Pause, конечно же, и кнопка Like. Помимо доступных пресетов оптимизации, в приложении также есть таймер с опциями "In" и "At" и временем начала воспроизведения.

Что еще более интересно в этом приложении, так это то, что оно было разработано звукорежиссером с большим опытом работы в этой области и, по сути, является делом его жизни.

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