myNoise для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|myNoise BV
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|55,42 Мб
myNoise - приложение для создания индивидуального звукового окружения в зависимости от вашего текущего настроения или деятельности. Это поможет вам расслабиться, сосредоточиться или даже лучше заснуть.
Не существует неправильного способа, когда речь идет о том, чтобы сосредоточиться. У каждого из нас есть свои приемы: полная тишина, уединение на несколько часов, смена обстановки или фоновый шум.
Приложение MyNoise поставляется с огромным списком звуковых окружений и всевозможных стилей. Оно предлагает широкий спектр высококачественных фоновых звуков, таких как звуки природы, белый шум и окружающая музыка, которые можно настраивать и смешивать между собой, создавая совершенно разные композиции. Чтобы добавить новые элементы в свой список, зайдите в раздел "Загрузки" и поищите доступные звуки.
У каждого трека есть кнопка Default, с помощью которой можно отменить любые изменения тонкой настройки, есть кнопка Play/Pause, конечно же, и кнопка Like. Помимо доступных пресетов оптимизации, в приложении также есть таймер с опциями "In" и "At" и временем начала воспроизведения.
Что еще более интересно в этом приложении, так это то, что оно было разработано звукорежиссером с большим опытом работы в этой области и, по сути, является делом его жизни.
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Admin
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