Brick Breaker Glow — игра, в которой игроку необходимо выбирать подходящий угол выстрела и запускать шар, чтобы разбивать неоновые блоки на экране. Основная задача заключается в том, чтобы очистить поле от блоков, снижая их количество ударами до нуля. Управление в игре упрощено и рассчитано на использование одной рукой, поэтому игровой процесс не требует долгого обучения и подходит для коротких игровых сессий.
Приложение предлагает большое количество уровней с постепенным повышением сложности, режим бесконечной игры, где можно играть без ограничений по времени, а также специальные предметы и виды шаров, которые могут облегчить прохождение сложных этапов. Работает на устройствах с невысокими техническими характеристиками и не требует постоянного подключения к сети. При желании игрок может соревноваться с другими пользователями и бороться за место в таблице лидеров.
Список основных возможностей Brick Breaker Glow:
- Предлагает простое управление и возможность играть одной рукой.
- Поддерживает большое количество уровней и режим бесконочной игры.
- Использует разнообразие шаров и специальных блоков для ускорения прогресса.
- Поддерживает сервис Google для таблиц лидеров и достижений.
- Оптимизировано для работы на устройствах с невысокой производительностью.
- Работает без подключения к интернету и поддерживаетнескольких языков интерфейса.
