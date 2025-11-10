Программы для Android » Игры » Логические » Brick Breaker Glow 1.0.0.10020

Brick Breaker Glow для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0.10020 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Логические
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:59.63 Мб
СКАЧАТЬ
Brick Breaker Glow скриншот № 2
Brick Breaker Glow скриншот № 3
Brick Breaker Glow скриншот № 4

Brick Breaker Glow — игра, в которой игроку необходимо выбирать подходящий угол выстрела и запускать шар, чтобы разбивать неоновые блоки на экране. Основная задача заключается в том, чтобы очистить поле от блоков, снижая их количество ударами до нуля. Управление в игре упрощено и рассчитано на использование одной рукой, поэтому игровой процесс не требует долгого обучения и подходит для коротких игровых сессий.

Приложение предлагает большое количество уровней с постепенным повышением сложности, режим бесконечной игры, где можно играть без ограничений по времени, а также специальные предметы и виды шаров, которые могут облегчить прохождение сложных этапов. Работает на устройствах с невысокими техническими характеристиками и не требует постоянного подключения к сети. При желании игрок может соревноваться с другими пользователями и бороться за место в таблице лидеров.

Список основных возможностей Brick Breaker Glow:

  • Предлагает простое управление и возможность играть одной рукой.
  • Поддерживает большое количество уровней и режим бесконочной игры.
  • Использует разнообразие шаров и специальных блоков для ускорения прогресса.
  • Поддерживает сервис Google для таблиц лидеров и достижений.
  • Оптимизировано для работы на устройствах с невысокой производительностью.
  • Работает без подключения к интернету и поддерживаетнескольких языков интерфейса.
ТОП-сегодня раздела "Логические"
 

скачать Длинные нардыДлинные нарды 7.11

Длинные нарды – популярная настольная игра предложит вам сразиться с вашим «андроидом»,...

скачать Японские кроссворды КатанаЯпонские кроссворды Катана 20.11

Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их...

скачать Candy Crush SagaCandy Crush Saga 1.289.1.1

Candy Crush Saga - увлекательная головоломка для Android, которая придется по душе всем сладкоежкам,...

скачать Слова из СловаСлова из Слова 28.5

Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер...

скачать СудокуСудоку 4.7.0

Классическая логическая головоломка с числами Судоку, которая понравится как новичкам,...

скачать Pet's RiddlesPet's Riddles 1.18.1

Pet's Riddles - отличная головоломка для всех любителей логических игр. Решайте логические...

Отзывы о программе Brick Breaker Glow

Admin

Отзывов о программе Brick Breaker Glow 1.0.0.10020 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв