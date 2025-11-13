TransferNow для Android

Описание

TransferNow — приложение для безопасной и удобной передачи файлов любого размера между пользователями. Сервис существует с 2013 года и зарекомендовал себя как надежное решение для отправки данных без сжатия или использования сторонних хранилищ. Программа обеспечивает стабильную передачу файлов с высоким уровнем защиты и позволяет гибко управлять процессом обмена. TransferNow подходит для широкого круга задач: от пересылки фотографий и видеоматериалов до передачи рабочих документов или учебных файлов. Будет полезно студентам, фрилансерам, офисным сотрудникам и корпоративным клиентам, которым важны безопасность, организация и стабильность при работе с большими объемами данных.

Приложение поддерживает отправку файлов по электронной почте или через ссылку, что удобно как для частных, так и для корпоративных пользователей. Для защиты передаваемых данных предусмотрена установка пароля, а история передач и уведомления в реальном времени позволяют отслеживать каждый этап отправки и загрузки. Встроенный предпросмотр файлов и возможность выборочной загрузки помогают экономить час и легко работать с большими объемами данних.

Основные возможности TransferNow:

  • Обеспечивает передачу файлов объемом до 250 ГБ без потери качества.
  • Использует полное шифрование данных при передаче и хранении.
  • Дает возможность выбирать способ отправки: по email или через ссылку.
  • Предусматривает установку пароля для защиты конфиденциальных файлов.
  • Предоставляет настройку срока доступности переданных данных.
  • Уведомляет в реальном времени о статусе загрузки и получения.
  • Отображает отправленные и полученные файлы в истории передач.
  • Обеспечивает предпросмотр документов и выборочнуюзагрузку.
  • Предлагает простой и понятный интерфейс, адаптированный для мобильных устройств.

 

