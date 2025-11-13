TransferNow — приложение для безопасной и удобной передачи файлов любого размера между пользователями. Сервис существует с 2013 года и зарекомендовал себя как надежное решение для отправки данных без сжатия или использования сторонних хранилищ. Программа обеспечивает стабильную передачу файлов с высоким уровнем защиты и позволяет гибко управлять процессом обмена. TransferNow подходит для широкого круга задач: от пересылки фотографий и видеоматериалов до передачи рабочих документов или учебных файлов. Будет полезно студентам, фрилансерам, офисным сотрудникам и корпоративным клиентам, которым важны безопасность, организация и стабильность при работе с большими объемами данных.

Приложение поддерживает отправку файлов по электронной почте или через ссылку, что удобно как для частных, так и для корпоративных пользователей. Для защиты передаваемых данных предусмотрена установка пароля, а история передач и уведомления в реальном времени позволяют отслеживать каждый этап отправки и загрузки. Встроенный предпросмотр файлов и возможность выборочной загрузки помогают экономить час и легко работать с большими объемами данних.

Основные возможности TransferNow: