TransferNow для Android
|Оценка:
|3.14/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|TransferNow
|Категория:
|Обмен файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 5 | Статистика
|Размер:
|65.1 Мб
TransferNow — приложение для безопасной и удобной передачи файлов любого размера между пользователями. Сервис существует с 2013 года и зарекомендовал себя как надежное решение для отправки данных без сжатия или использования сторонних хранилищ. Программа обеспечивает стабильную передачу файлов с высоким уровнем защиты и позволяет гибко управлять процессом обмена. TransferNow подходит для широкого круга задач: от пересылки фотографий и видеоматериалов до передачи рабочих документов или учебных файлов. Будет полезно студентам, фрилансерам, офисным сотрудникам и корпоративным клиентам, которым важны безопасность, организация и стабильность при работе с большими объемами данных.
Приложение поддерживает отправку файлов по электронной почте или через ссылку, что удобно как для частных, так и для корпоративных пользователей. Для защиты передаваемых данных предусмотрена установка пароля, а история передач и уведомления в реальном времени позволяют отслеживать каждый этап отправки и загрузки. Встроенный предпросмотр файлов и возможность выборочной загрузки помогают экономить час и легко работать с большими объемами данних.
Основные возможности TransferNow:
- Обеспечивает передачу файлов объемом до 250 ГБ без потери качества.
- Использует полное шифрование данных при передаче и хранении.
- Дает возможность выбирать способ отправки: по email или через ссылку.
- Предусматривает установку пароля для защиты конфиденциальных файлов.
- Предоставляет настройку срока доступности переданных данных.
- Уведомляет в реальном времени о статусе загрузки и получения.
- Отображает отправленные и полученные файлы в истории передач.
- Обеспечивает предпросмотр документов и выборочнуюзагрузку.
- Предлагает простой и понятный интерфейс, адаптированный для мобильных устройств.
