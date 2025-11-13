Sniffnet для Windows

Описание
Отзывы
Категория:Учет и контроль трафика
Sniffnet — инструмент для мониторинга сетевых соединений, предназначенный для анализа активности интернет-трафика на компьютере. Отслеживает работу сетевых адаптеров, отображает информацию о текущих подключениях, входящих и исходящих пакетах, а также объемах передаваемых данных. Будет полезен для диагностики неполадок с подключением или для общего контроля сетевой активности устройства. 

Перед запуском программы требуется установить компонент Npcap, необходимый для корректного перехвата и анализа пакетов. Установка проходит быстро и не вызывает сложностей даже у пользователей без технического опыта. После настройки Sniffnet готов к работе и может начать сбор данных по выбранным сетевым интерфейсам.

Программа дает возможность выбрать любой доступный сетевой адаптер и наблюдать за его работой в реальном времени. После выбора адаптера пользователю предоставляется наглядная статистика в виде графиков и таблиц, где отражены объемы полученных и отправленных данных, IP-адреса источников и получателей, а также используемые сетевые протоколы. Вся информация отображается в структурированном виде, что упрощает анализ сетевой нагрузки и поиск возможных проблем.

Приложение поддерживает выбор конкретных протоколов для мониторинга: HTTPS, IMAP, FTP и другие. Это позволяет ограничить отображаемые данные только нужными типами соединений и проводить более точный анализ сетевой активности. Пользователь также может сохранять отчеты о соединениях в текстовые файлы для последующего изучения или архивирования.

Основные возможности Sniffnet:

  • Отображает входящие и исходящие пакеты и байты в режиме реального времени.
  • Дает возможность выбирать конкретный сетевой адаптер для наблюдения.
  • Поддерживает графическое представление данных для наглядного анализа.
  • Позволяет фильтровать соединения по типу протокола (HTTPS, IMAP, FTP и др.).
  • Предоставляет информацию об IP-адресах источников и получателей.
  • Формирует подробные отчеты о соединениях с возможностью сохранения в .txt.
  • Использует простую установку и интеграцию с компонентом Npcap.
  • Использует удобный интерфейс с разделением данных по уровням детализации.
  • Подходит для диагностики, анализа и контроля сетевой активности.
