Sniffnet — инструмент для мониторинга сетевых соединений, предназначенный для анализа активности интернет-трафика на компьютере. Отслеживает работу сетевых адаптеров, отображает информацию о текущих подключениях, входящих и исходящих пакетах, а также объемах передаваемых данных. Будет полезен для диагностики неполадок с подключением или для общего контроля сетевой активности устройства.

Перед запуском программы требуется установить компонент Npcap, необходимый для корректного перехвата и анализа пакетов. Установка проходит быстро и не вызывает сложностей даже у пользователей без технического опыта. После настройки Sniffnet готов к работе и может начать сбор данных по выбранным сетевым интерфейсам.

Программа дает возможность выбрать любой доступный сетевой адаптер и наблюдать за его работой в реальном времени. После выбора адаптера пользователю предоставляется наглядная статистика в виде графиков и таблиц, где отражены объемы полученных и отправленных данных, IP-адреса источников и получателей, а также используемые сетевые протоколы. Вся информация отображается в структурированном виде, что упрощает анализ сетевой нагрузки и поиск возможных проблем.

Приложение поддерживает выбор конкретных протоколов для мониторинга: HTTPS, IMAP, FTP и другие. Это позволяет ограничить отображаемые данные только нужными типами соединений и проводить более точный анализ сетевой активности. Пользователь также может сохранять отчеты о соединениях в текстовые файлы для последующего изучения или архивирования.

Основные возможности Sniffnet: