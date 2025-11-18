VoCat — приложение для создания персонального словарного запаса с возможностью гибкого управления изучаемыми словами. Позволяет пользователю формировать собственные списки слов без ограничений по количеству, добавлять новые записи любым удобным способом и продолжать работу даже без доступа к интернету. Подходит для изучения разных языков и может использоваться как в образовательных целях, так и в индивидуальной практике.

Программа автоматизирует процесс заполнения карточек слов: при вводе термина сервис подставляет значение, часть речи и возможные синонимы из встроенных источников. Пользователь может импортировать готовые списки в формате CSV, создавать словарные наборы с изображениями, делиться своими словарями с другими и выполнять резервное копирование данных. Дополнительно доступен широкий набор инструментов для обучения: различные типы викторин, просмотр статистики и работа по индивидуальному графику.

Основные возможности VoCat: