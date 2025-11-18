VoCat - My Own Vocabulary для Android
Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
DevStory
Языки
VoCat — приложение для создания персонального словарного запаса с возможностью гибкого управления изучаемыми словами. Позволяет пользователю формировать собственные списки слов без ограничений по количеству, добавлять новые записи любым удобным способом и продолжать работу даже без доступа к интернету. Подходит для изучения разных языков и может использоваться как в образовательных целях, так и в индивидуальной практике.
Программа автоматизирует процесс заполнения карточек слов: при вводе термина сервис подставляет значение, часть речи и возможные синонимы из встроенных источников. Пользователь может импортировать готовые списки в формате CSV, создавать словарные наборы с изображениями, делиться своими словарями с другими и выполнять резервное копирование данных. Дополнительно доступен широкий набор инструментов для обучения: различные типы викторин, просмотр статистики и работа по индивидуальному графику.
Основные возможности VoCat:
- Поддерживает более чем 130 языков, в том числе английский, японский, немецкий, китайский, хинди и др.
- Планирует ежедневный график обучения и отправляет уведомления для регулярного повторения.
- Помогает изучать слова с помощью викторин: карточки, выбор ответа, диктант и др.
- Автоматически заполняет значения, части речи и подбирает синонимы.
- Дает возможность экспортировать словари в формате CSV и поделиться ими.
- Обеспечивает быстрый доступ к результатам Naver и Google Translate.
- Поддерживает импорт словарей из Excel или Google Sheets (CSV).
- Предоставляет возможность добавлять изображения из галереи или камеры.
- Использует резервное копирование данных в файл или на Google Drive.
- Предлагает просмотр изученного материала через календарь.
